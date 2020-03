Компания Realme анонсировала новую серию смартфонов: конкурент Redmi и Pocophone

Несколько дней назад суббренд OPPO начал тизерить скорый анонс неизвестного продукта с названием NARZO. Многие предположили, что речь идёт о смарт-часах, но как оказалось это новая линейка смартфонов.

Что известно

Информацией поделился у себя в Twitter генеральный директор компании Мадхав Шет (Madhav Sheth). Новая линейка объединит в себе смартфоны серии Realme C, Realme X и Realme U. Таким образом NARZO составит конкуренцию Redmi и Pocophone. Компания считает, что целевой аудиторией этих устройств будут молодые люди (aka поколение Z).

Presenting the new revolution. Our new smartphone series #realmeNarzo.

Guess the name of our first smartphone in the Narzo series using #realmeNarzo and get a chance to be its proud first user. pic.twitter.com/wAkXAb1XRG

— Madhav 5G (@MadhavSheth1) March 19, 2020