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Servo Aura: интересная копия Motorola Aura всего за $24 (Фото)

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Servo Aura: интересная копия Motorola Aura всего за $24 (Фото)
05:13 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Servo Aura: телефон с интересным внешним видом, напоминающим Motorola Aura.

Компания Servo продаёт на AliExpress любопытную звонилку с необычным внешним видом.

Что известно

Servo Aura, как можно понять по форм-фактору и названию, является копией легендарной Motorola Aura. У телефона крутится корпус на 360 градусов, а также есть зеркало на обратной стороне.

 

Телефон имеет дисплей на 0.96 дюймов с разрешением HD, поддержку двух SIM, вибромоторчик, камеру, FM-радио, которое работает без наушников, 32 МБ встроенного накопителя и слот для карты памяти.

 

Кстати, сохранять контакты в телефоне не обязательно. Их можно синхронизировать, подключив Servo Aura по Bluetooth к основному устройству. Питается это "чудо" от аккумулятора на 380 мАч и весит всего 52 грамма.

Напоминаем, компания Samsung официально представила бюджетный смартфон Galaxy M21 с основной камерой на 48 Мпикс, селфи-камерой на 20 Мпикс и батареей ёмкостью 6000 мАч.

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Телефон, Servo Aura, Motorola Aura.
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