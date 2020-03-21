Скачать
Суббота, 21.03.2020
Коронавирус: КПВВ на линии разграничения прекращают пропуск людей
Коронавирус: КПВВ на линии разграничения прекращают пропуск людей
Украинские респираторы в Испании: Нефедов объяснил ситуацию
Украинские респираторы в Испании: Нефедов объяснил ситуацию
Шовковскому предлагали должность в министерстве
Шовковскому предлагали должность в министерстве
Скончался Кенни Роджерс - культовый создатель кантри-музыки
На 82 году жизни умер Кенни Роджерс

Sony огорчила фанатов техническими характеристиками PlayStation 5: уточнение от разработчиков

Sony огорчила фанатов техническими характеристиками PlayStation 5: уточнение от разработчиков
18:38 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Недавно Sony провела презентацию PlayStation 5 для разработчиков, рассказав о характеристиках и особенностях приставки.

На презентации PlayStation 5 разработчики компании затронули и тему обратной совместимости, которая в итоге обескуражила поклонников компании, и японцам пришлось объясняться.

Архитектор PS5 Марк Серни сказал, что для обратной совместимости с играми PS4 потребуется дополнительная оптимизация. В итоге Sony пообещала, что более сотни популярных игр для приставки восьмого поколения будут работать на PlayStation 5 уже на старте.

"Запуск игр PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro на повышенных частотах привел к усложнению. В этот раз прирост производительности оказался действительно огромным, и код некоторых игр не может с этим справиться", - уточнил Серни.

В свою очередь Microsoft пообещала игрокам, что на старте Xbox Series X геймеры смогут запустить все игры с Xbox One и тысячи проектов с Xbox 360. Исключением станут и проекты, созданные для Kinect. После заявления Sony поспешила уточнить, что также не обделит своих поклонников.

В блоге PlayStation представитель компании написал, что на старте PlayStation 5 будет доступно "большинство из 4000+ игр для PS4".

Blizzard представил нового персонажа игры Overwatch (Фото, Видео)

"Мы верим, что подавляющее большинство из 4000+ игр для PS4 будут воспроизводиться на PS5... В своей презентации Марк Серни представил снимок ТОП 100 самых популярных игр для PS4, демонстрируя, насколько хорошо продвигаются наши усилия по обратной совместимости. Мы уже протестировали сотни проектов и готовимся протестировать еще тысячи по мере продвижения к запуску", - объяснила Sony.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Microsoft, Sony, Игры, Презентация, PlayStation 5, Xbox Series X.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите замочек, который раскроет тайны Вашего характера
02 Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 21 марта
03 "Тотальный полный карантин в Украине": Аваков озвучил свои предложения
04 ТОП вещей, которые помогут защититься от коронавируса
05 Итоги дня 20 марта: Коронавирус в Украине, режим ЧС и работа Рады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Харьковской области вводят режим чрезвычайной ситуации
В Харьковской области вводят режим чрезвычайной ситуации
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 21 марта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 21 марта
Умерла директор Фонда &quot;Демократические инициативы&quot;
Умерла директор Фонда "Демократические инициативы"
Заслуживает уважения: Netflix выделил $100 млн для помощи своему персоналу на время пандемии
Заслуживает уважения: Netflix выделил $100 млн для помощи своему персоналу на время пандемии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь