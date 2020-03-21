Sony огорчила фанатов техническими характеристиками PlayStation 5: уточнение от разработчиков

Новости технологии:Недавно Sony провела презентацию PlayStation 5 для разработчиков, рассказав о характеристиках и особенностях приставки.

На презентации PlayStation 5 разработчики компании затронули и тему обратной совместимости, которая в итоге обескуражила поклонников компании, и японцам пришлось объясняться.

Архитектор PS5 Марк Серни сказал, что для обратной совместимости с играми PS4 потребуется дополнительная оптимизация. В итоге Sony пообещала, что более сотни популярных игр для приставки восьмого поколения будут работать на PlayStation 5 уже на старте.

"Запуск игр PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro на повышенных частотах привел к усложнению. В этот раз прирост производительности оказался действительно огромным, и код некоторых игр не может с этим справиться", - уточнил Серни.

В свою очередь Microsoft пообещала игрокам, что на старте Xbox Series X геймеры смогут запустить все игры с Xbox One и тысячи проектов с Xbox 360. Исключением станут и проекты, созданные для Kinect. После заявления Sony поспешила уточнить, что также не обделит своих поклонников.

В блоге PlayStation представитель компании написал, что на старте PlayStation 5 будет доступно "большинство из 4000+ игр для PS4".

"Мы верим, что подавляющее большинство из 4000+ игр для PS4 будут воспроизводиться на PS5... В своей презентации Марк Серни представил снимок ТОП 100 самых популярных игр для PS4, демонстрируя, насколько хорошо продвигаются наши усилия по обратной совместимости. Мы уже протестировали сотни проектов и готовимся протестировать еще тысячи по мере продвижения к запуску", - объяснила Sony.