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Blizzard представил нового персонажа игры Overwatch (Фото, Видео)

Blizzard представил нового персонажа игры Overwatch (Фото, Видео)
16:09 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Режиссер игры Джефф Каплан рассказал больше подробностей об истории персонажа и раскрыл способности.

Blizzard выпустила полноценный анонс 32-го героя Overwatch, которым стала робот Эхо.

Разработала Эхо доктор Мина Ляо, которая также ответственна за создание враждебных омников. После кризиса, она попала в команду Overwatch, которая тогда только зарождалась. Уже будучи членом организации, ученая начала работать над секретным проектом - роботом Эхо, который самообучается посредству наблюдения.

Вскоре Мина погибла во время нападения, а сам проект пришлось закрыть и спрятать на карантин, так как дальнейшее развитие робота было непредсказуемым. Спустя время Эхо решили освободить и отправить в бой, где та показала себя как полноценный член команды.

Blizzard описывает Эхо, как высокотехнологичного робота, который быстро адаптируется и поэтому может брать на себя несколько ролей. В итоге персонаж получил способность "Дубликация", благодаря которой она может копировать вражеского героя, используя его умения.

Способности Эхо:

  • Тройной выстрел - Эхо выпускает три снаряда в треугольной конфигурации.

  • Бомбы-липучки - Эхо выпускает очередь из бомб-липучек, которые взрываются после небольшой задержки.

  • Полет - Эхо совершает рывок вперед, после чего может лететь в любом направлении.

  • Направленный луч - в течение нескольких секунд Эхо проецирует луч, наносящий значительный урон целям, у которых осталось менее половины здоровья.

  • Планирование - во время падения Эхо может планировать.

Эхо уже доступна тестовых PTR-серверах. По словам Джеффа Каплана, полноценный релиз персонажа случится уже скоро, и разработчикам нужно время, чтобы правильно сбалансировать бойца.

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Характеристика, Персонаж, Способности, Blizzard, Эхо, Overwatch.
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