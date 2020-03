Квадро-камера и сильный аккумулятор: в сеть слили характеристики OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

Как и предполагалось ранее, старшая модель будет иметь 6.78-дюймовый QHD+ AMOLED-дисплей с частотой обновления картинки 120 Гц.

Естественно, под капотом OnePlus 8 Pro установят флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 865 в паре с 5G-модемом и 8/12 ГБ ОЗУ. Вариантов встроенного накопителя будет два: 128 ГБ или 256 ГБ.

В смартфоне ещё будет основная квадро-камера на 48 Мп + 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп, фронтальная на 16 Мп, а также аккумулятор на 4510 мАч с быстрой (30 Вт), беспроводной (30 Вт) и реверсивной зарядкой (3 Вт).

Новинка также сможет похвастаться защитой от воды IP67.

Exclusive: They're coming! Here is the full specification list of the #OnePlus8 & 8 Pro. Seems like #OnePlus8Pro is gonna be a beast with 6.78" 120hz QHD+ Display and 48+48+8+5MP Camera Setup. Will have 30W Wireless Charging & IP68 Rating too. I'm so excited! #OnePlus8Series pic.twitter.com/j1AAo19q4J

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 25, 2020