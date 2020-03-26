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Квадро-камера и сильный аккумулятор: в сеть слили характеристики OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

Квадро-камера и сильный аккумулятор: в сеть слили характеристики OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro
08:57 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Индийский инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) раздобыл основные спецификации будущих смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.

Как и предполагалось ранее, старшая модель будет иметь 6.78-дюймовый QHD+ AMOLED-дисплей с частотой обновления картинки 120 Гц.

Естественно, под капотом OnePlus 8 Pro установят флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 865 в паре с 5G-модемом и 8/12 ГБ ОЗУ. Вариантов встроенного накопителя будет два: 128 ГБ или 256 ГБ.

В смартфоне ещё будет основная квадро-камера на 48 Мп + 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп, фронтальная на 16 Мп, а также аккумулятор на 4510 мАч с быстрой (30 Вт), беспроводной (30 Вт) и реверсивной зарядкой (3 Вт).

Новинка также сможет похвастаться защитой от воды IP67.

Выйдет аппарат в трёх расцветках.

"Обычный" OnePlus 8 будет отличаться FHD+ дисплеем на 6.55 дюймов с частотой 90 Гц, тройной камерой на 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп и батареей на 4300 мАч только с быстрой проводной зарядкой на 30 Вт. Защиты от воды с IP-рейтингом в OnePlus 8 ждать не стоит.

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Когда анонс

Точную дату презентации смартфонов компания OnePlus пока не объявила, но если верить инсайдеру, новинки покажут 15 апреля.

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Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Техно, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro.
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