В рядах складных смартфонов пополнение: китайцы Royole презентовали Flexpai 2

Китайский производитель Royole провёл сегодня презентацию, на которой представил свой складной смартфон Flexpai 2.
Подробностей о новинке компания почти не раскрыла, кроме того, что аппарат имеет топовую платформу Qualcomm Snapdragon 865, модем для сети пятого поколения (5G), оперативную память LPDDR5 и встроенный накопитель формата UFS 3.0.
В основном, мероприятие посвятили обновлённой панели. Она имеет диагональ 7.3 дюйма с соотношением сторон 4:3. Экран сделан по технологии Cicada Wing 3-го поколения. Благодаря ей, панель получила уменьшенный радиус изгиба, а также улучшенную яркость и углы обзора. Производитель заявляет, что сам по себе дисплей можно складывать в разных местах (даже скручивать в трубочку) и он выдержит более 200 тысяч таких манипуляций.
Если всё пойдёт хорошо, то Royole Flexpai 2 выйдет на рынок во втором квартале 2020 года. Сколько будет стоить новинка — неизвестно.
Вам также может быть интересно:
Китайский производитель Xiaomi представил новый флагманский смартфон своего суббренда Redmi.
Год назад компания Apple официально заявила, что приостанавливает работу над проектом фирменной беспроводной зарядки AirPower. Однако, сейчас популярный аналитик Джон Проссер заявил, что корпорация возобновила работу над универсальным зарядным устройством.
Известный отраслевой аналитик, который специализируется на продукции Apple, Мин-Чи Куо опубликовал новый отчет об одной из ключевых функций iPhone 12 Pro Max.
Компания Caviar, которая специализируется на премиальном тюнинге популярных смартфонов, представила новую тематическую коллекцию гаджетов Apple, посвященную борьбе с коронавирусом Covid-19.