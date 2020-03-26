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Четверг, 26.03.2020
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Представлена защитная маска для велосипедиста с костной проводимостью (Фото)

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Представлена защитная маска для велосипедиста с костной проводимостью (Фото)
20:56 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: gagadget.com

Новости технологии:Если вы давно хотели спортивную маску и не знали какую, то мы нашли для вас отличный вариант - Wireless Smart Bone Conduction Headphone Sports Mask.

Маска имеет необычный внешний вид с несколькими расцветками и, самое главное, наушники, которые работают по принципу костной проводимости звука. В них встроен аккумулятор на 320 мАч. Его, по словам производителя, хватит на 7 часов прослушивания музыки. Подключаются наушники к смартфону по Bluetooth 4.0 с расширенным профилем передачи аудио A2DP.

Маска ещё может похвастаться микрофоном для разговоров и фильтром воздуха, который не пропускает частицы с минимальным диаметром 3 микрона.

Приобрести маску можно на AliExpress за 60 долларов США.

Стартап выложил бесплатный 3D-дизайн защитной маски (Фото)

Напомним, компания Xiaomi презентовала ультрафиолетовую лампу для стерилизации Xiaoda.

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Маска, Велосипедист, Wireless Smart Bone Conduction Headphone Sports Mask., Защитная маска.
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