Стартап выложил бесплатный 3D-дизайн защитной маски (Фото)

Чилийский стартап Copper3D, который работает над созданием различного вида масок, защищающих от токсинов и инфекций, обнародовал 3D-дизайн защитной маски NanoHack.

Маска от Copper3D. Уже за первые двое суток дизайн маски скачали 3 миллиона раз. В целом, услугой воспользовались люди и организации из 48 стран.

Правда, из-за большого наплыва пользователей сайт, где обнародовали дизайн, периодически недоступен. Как говорят в стартапе, сервер не выдерживает более 500 000 одновременных посетителей.

Wow! #HackThePandemic ... With the shortage of #N95 masks in hospitals, @Copper3D_Global 's #NanoHack mask had 1mi downloads in its first day!

Download the mask #STL: https://t.co/2BJbBGncZb

Get your @Copper3D_Global PLA Active material here:https://t.co/IM5EonE0EK #3Dprint pic.twitter.com/NGCKjjMjTW

— 3DGBIRE (@3DGBIRE) March 19, 2020