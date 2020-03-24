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Стартап выложил бесплатный 3D-дизайн защитной маски (Фото)

Стартап выложил бесплатный 3D-дизайн защитной маски (Фото)
07:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Этот тип маски можно распечатать на 3D-принтере в течение 2 часов.

Чилийский стартап Copper3D, который работает над созданием различного вида масок, защищающих от токсинов и инфекций, обнародовал 3D-дизайн защитной маски NanoHack.

Маска от Copper3D. Уже за первые двое суток дизайн маски скачали 3 миллиона раз. В целом, услугой воспользовались люди и организации из 48 стран.

Правда, из-за большого наплыва пользователей сайт, где обнародовали дизайн, периодически недоступен. Как говорят в стартапе, сервер не выдерживает более 500 000 одновременных посетителей. 

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Коронавирус в мире

По состоянию на 23 марта, в мире подтвердили более 353 тысячи случаев заболевания COVID-19. Вследствие вируса погибли 15 418 человек. При этом более 100 тысяч человек вылечились.

Несмотря на жесткие меры по ограничению передвижения, в ВОЗ говорят, что темпы распространения коронавируса Covid-19 в мире ускоряются. Коронавирус обнаружили почти в каждой стране мира.

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Технологии, Маски, 3D-принтер, Техно, Covid-19, Защитные маски.
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