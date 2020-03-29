Новые флагманы Meizu получат пентакамеры (Фото)

Новости технологии:В следующем месяце компания Meizu представит свои новые флагманы Meizu 17 и Meizu 17 Pro.

Пока информации о новых флагманах Meizu 17 и Meizu 17 Pro мало, на одну их особенность уже намекает водяной знак из фирменного приложения камеры.

Пять камер?

Водяные знаки у обеих моделей одинаковые: пять кружков в горизонтальный ряд, в средней - точка.

Скорее всего, это намек на то, что у смартфонов будут пентакамеры с датчиками, расположенными горизонтально. Правда, не исключено, что круг с точкой символизирует не пятую камеру, а, например, лазерный автофокус или вспышку.

Напомним, также Meizu 17 приписывают OLED дисплей с частотой обновления кадров 90 Гц, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой 5G, оперативную памяти LPDDR5, флэш-накопитель UFS 3.0, поддержку Wi-Fi 6, NFC-модуль и круглый вырез для фронтальной камеры, врезанный в экран.

Дата официальной презентации и стоимость смартфона пока неизвестны.

Напомним, этой весной в честь своего 17-летия компания Meizu выпустит новый флагман Meizu 17. Пока информации о нем немного, однако некоторые подробности раскрывают скриншоты интерфейса.