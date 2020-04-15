В сети появилось упоминание о РС-версии Days Gone (Фото, Видео)

Новости технологии:Видимо, Sony решила не ограничиваться одним эксклюзивом, и может перенести на PC еще и Days Gone.

На французском Amazon появилась страница Days Gone для платформы Windows. По классике, описания или фотографий продукта нет, но событие может насторожить поклонников PlayStation.

Перед полноценным анонсом Horizon Zero Dawn для PC игра также сначала "засветилась" на Amazon. Ко всему и босс PlayStation Worldwide Studios Хермен Хюльст (Hermen Hulst) заявил, что на компьютеры могут заглянуть и другие игры Sony.

В то же время пока рано списывать проект со счетов эксклюзивов. Еще в 2015 году французское подразделение Amazon опубликовало страницу Bloodborne для PC, но анонса геймеры так и не дождались.

Напомним, слух о выходе компьютерной версии "Horizon: Zero Dawn" подтвердился — игра посетит PC ближайшим летом. Об этом в блоге PlayStation рассказал президент PlayStation Worldwide Studios Хермен Хюльст (Hermen Hulst).