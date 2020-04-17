Скачать
Пятница, 17.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Необычное для города явление: Укргидрометцентр назвал причины пылевой бури в Киеве
Необычное для города явление: Укргидрометцентр назвал причины пылевой бури в Киеве
Епифаний: После этих испытаний, мы будем больше ценить обычные вещи
Епифаний: После этих испытаний, мы будем больше ценить обычные вещи
В Китае построят суперстадион в форме цветка лотоса (Фото, Видео)
В Китае построят суперстадион в форме цветка лотоса (Фото, Видео)
Молитвы на Страстную пятницу 17 апреля
Молитвы на Страстную пятницу 17 апреля

Apple готовит накладные наушники под собственным брендом: что известно

Apple готовит накладные наушники под собственным брендом: что известно
03:23 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pinterest

Новости технологии:Apple готовит накладные наушники с модульной конструкцией.

Apple планирует выпустить полноразмерные накладные наушники, но не Beats, а под собственным брендом. Издание Bloomberg разузнало новые подробности о модели.

По словам источников, наушники получат модульную конструкцию: амбушюры и оголовье соединяются с каркасом с помощью магнитов, поэтому пользователь сам сможет менять элементы и подгонять наушники под себя.

Пока известно о двух вариантах: премиум — с использованием материалов, напоминающих кожу, и спортивная, с более лёгкими, дышащими тканями, которую можно будет использовать во время тренировок. Кстати, подобная история с часами Apple Watch: они позволяют менять ремешки, выбирая подходящий для определенных целей.

Apple представила новый iPhone SE

У прототипа наушников старомодная овальная форма. Сам наушник соединен с оголовьем тонким металлическим ободком и может вращаться.

Ожидается, что новая модель получит систему шумоподавления и поддержку голосового помощника Siri.

Источник уверяет, что Apple работает над такими наушниками с 2018 года, но их выпуск откладывали дважды. Изначально планировалось представить их в этом году, но вспышка коронавируса может внести свои коррективы в эти планы.

Фанатам Pokémon: Razer выпустила стильные наушники

Хотя ранее другой инсайдер сообщал, что новинка дебютирует на конференции для разработчиков WWDC в июне и будет стоить $350.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Apple, Наушники, Гаджеты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
02 Выберите картинку и узнайте, насколько сильна Ваша энергетика
03 В Кабмине уволили госсекретаря Мининфраструктуры
04 Пылевая буря несет угрозу: Жителям столицы рекомендуют оставаться дома (Фото, Видео)
05 "Смарт-режим": Карантин в Украине может стать другим
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Геращенко: Шайтанов готовил покушение на Авакова
Геращенко: Шайтанов готовил покушение на Авакова
Премьер Польши о коронавирусе: Мы переходим в контрнаступление
Премьер Польши о коронавирусе: Мы переходим в контрнаступление
Власти Британии продлили карантин еще на три недели
Власти Британии продлили карантин еще на три недели
Мода 2020: секреты английского стиля для женщин (Фото)
Мода 2020: секреты английского стиля для женщин (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь