Apple готовит накладные наушники под собственным брендом: что известно

Новости технологии:Apple готовит накладные наушники с модульной конструкцией.

Apple планирует выпустить полноразмерные накладные наушники, но не Beats, а под собственным брендом. Издание Bloomberg разузнало новые подробности о модели.

По словам источников, наушники получат модульную конструкцию: амбушюры и оголовье соединяются с каркасом с помощью магнитов, поэтому пользователь сам сможет менять элементы и подгонять наушники под себя.

Пока известно о двух вариантах: премиум — с использованием материалов, напоминающих кожу, и спортивная, с более лёгкими, дышащими тканями, которую можно будет использовать во время тренировок. Кстати, подобная история с часами Apple Watch: они позволяют менять ремешки, выбирая подходящий для определенных целей.

У прототипа наушников старомодная овальная форма. Сам наушник соединен с оголовьем тонким металлическим ободком и может вращаться.

Ожидается, что новая модель получит систему шумоподавления и поддержку голосового помощника Siri.

Источник уверяет, что Apple работает над такими наушниками с 2018 года, но их выпуск откладывали дважды. Изначально планировалось представить их в этом году, но вспышка коронавируса может внести свои коррективы в эти планы.

Хотя ранее другой инсайдер сообщал, что новинка дебютирует на конференции для разработчиков WWDC в июне и будет стоить $350.