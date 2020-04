Мир на карантине: Gamescom 2020 проведут в онлайн-режиме

Из-за эпидемии Electronic Entertainment Expo пропустит 2020 год, и вернется только в 2021. Все же организаторы gamescom решили не лишать геймеров очередного мероприятия, и адаптировались под новые условия.

Немецкое издание Games Wirtschaft сообщает, что местное правительство наложило запрет на проведение публичных мероприятий до 31 августа. Gamescom ежегодно проходит с 25 по 29 августа, так что перед организаторами стал выбор — отменить мероприятие или перенести его на другой день.

Официальный Twitter-аккаунт gamescom сообщил, что выставку отменять не будут, а вместо этого перенесут в онлайн. Зачастую на мероприятии геймерам показывают новые проекты, сопровождая анонсы трейлерами. Так что, по большей части, для разработчиков ничего не изменится. Разве что речь для выступления не придется готовить.

Even though not all details are known at present, the nationwide ban on major events until the end of August will also affect the planning for #gamescom2020. Furthermore: gamescom 2020 will definitely take place digitally! We will provide further information shortly.

