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Netflix выложил на YouTube бесплатные образовательные фильмы и сериалы

Netflix выложил на YouTube бесплатные образовательные фильмы и сериалы
22:28 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Netflix открыла доступ к бесплатным документальным фильмам на своём YouTube канале, чтобы людям было чем себя развлечь на карантине.

Всего на данный момент доступно 34 видео. Среди них есть просто познавательные про окружающий мир, про различные направления в творчестве и на социальную тематику.

Длительность каждого варьируется от 15 минут до нескольких часов. Всё это, само собой, на английском, однако на этой неделе обещают добавить субтитры на других языках.

Также компания планирует добавить возможность пообщаться с авторами фильмов в формате "вопрос - ответ".

Такая щедрость связана с тем, что обучение по всему миру сейчас проводится в онлайн формате. Доступ к контенту имеет любой пользователь.

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Напомним, 16 апреля стриминговый сервис Netflix обогнал по капитализации компанию Disney. Это связано с тем, что акции Netflix подорожали на 3,2% до $426,75 за акцию, а стоимость ценных бумаг Disney упала на 2,5%.

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Все по теме:

YouTube, Обучение, Карантин, Документальные фильмы, Netflix.
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