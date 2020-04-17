Спасибо всем учителям, воспитателям и няням: новый Doodle от Google

Чтобы защититься от коронавируса, люди по всему миру работают из дома, а школы, детсады и университеты также закрыты. Тем временем учителя продолжают проводить занятия в формате онлайн, чтобы ученики и студенты могли продолжить учебу.
Новый Doodle показывает учителя, который проводит онлайн-урок из дому. Сэндвич и недоеденное яблоко, рисунок на доске показывают, как учителя многозадачны во время занятий.
И уже по традиции, первая буква "G" в логотипе компании посылает сердце "преподавателю", в которого превратилась буква "е".
Всем учителям и работникам по уходу за детьми, спасибо, - говорится в сообщении компании.
Где доступен этот дудл
Напомним, что 6 апреля Google запустила выпуск серии дудлов, которыми говорят спасибо тем людям, которые противодействуют распространению вируса.
"Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу сейчас больше, чем когда-либо. Мы запускаем серию Doodle, чтобы узнать и почтить многих из них на передовой" - говорится в сообщении компании.
Google Doodles: Спасибо, помощники в борьбе с коронавирусом:
6 апреля : работники здравоохранения и исследователи в научном сообществе
7 апреля : врачи, медсестры и медицинские работники
8 апреля : сотрудники аварийных служб
9 апреля : следственные и санитарные работники
10 апреля: работники сельского хозяйства
13 апреля: борьба с короновирусной болезнью
14 апреля: работникам общественного транспорта
15 апреля: работникам служб доставки, упаковщиков и курьерам
16 апреля: работникам из сферы общественного питания
Doodles будут благодарить и других важных работников, которые имеют отношение к борьбе с пандемией, в том числе работников здравоохранения, служб скорой помощи и многих людей, поддерживающих такие услуги, как санитария, питание, общественный транспорт, школы и многое другое.