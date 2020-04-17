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Спасибо всем учителям, воспитателям и няням: новый Doodle от Google

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Спасибо всем учителям, воспитателям и няням: новый Doodle от Google
09:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости технологии:Сегодня, 17 апреля, Google отдал должное учителям и работникам по уходу за детьми во время пандемии коронавируса.

Чтобы защититься от коронавируса, люди по всему миру работают из дома, а школы, детсады и университеты также закрыты. Тем временем учителя продолжают проводить занятия в формате онлайн, чтобы ученики и студенты могли продолжить учебу. 

Новый Doodle показывает учителя, который проводит онлайн-урок из дому. Сэндвич и недоеденное яблоко, рисунок на доске показывают, как учителя многозадачны во время занятий. 

И уже по традиции, первая буква "G" в логотипе компании посылает сердце "преподавателю", в которого превратилась буква "е".

Всем учителям и работникам по уходу за детьми, спасибо, - говорится в сообщении компании.

Где доступен этот дудл

Напомним, что 6 апреля Google запустила выпуск серии дудлов, которыми говорят спасибо тем людям, которые противодействуют распространению вируса.

"Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу сейчас больше, чем когда-либо. Мы запускаем серию Doodle, чтобы узнать и почтить многих из них на передовой" - говорится в сообщении компании.

Гаджеты от Google могут напоминать о необходимости вымыть руки

Google Doodles: Спасибо, помощники в борьбе с коронавирусом:

Doodles будут благодарить и других важных работников, которые имеют отношение к борьбе с пандемией, в том числе работников здравоохранения, служб скорой помощи и многих людей, поддерживающих такие услуги, как санитария, питание, общественный транспорт, школы и многое другое.  

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