Apple может выпустить новые AirPods

Новости технологии:Компания должна была представить эту модель еще в марте, однако презентацию пришлось отменить из-за коронавируса.

Уже в мае компания Apple может выпустить новые беспроводные наушники. Их название – AirPods Lite.

Как передает wccftech.com новые наушники могут презентовать вместе с 13-дюймовым ноутбуком MacBook Pro.

Детали

Как рассказал аналитик Джон Проссер, Apple планировала провести мероприятие в марте. Тогда должны были презентовать новую модель AirPods, а также смартфон iPhone SE (2020). Но из-за пандемии коронавируса корпорации пришлось изменить свои планы.

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go. Probably alongside the MacBook Pro next month. — Jon Prosser (@jon_prosser) April 19, 2020

Новое поколение смартфона iPhone SE уже презентовали. В мае компания готова анонсировать новое поколение AirPods вместе с новым ноутбуком MacBook Pro с 13-дюймовым дисплеем.

Что известно о наушниках

По слухам. мы увидим совершенно новую модель AirPods Lite. Сейчас можно предположить, что устройство не получит функцию активного шумоподавления и, возможно, некоторые другие функции AirPods Pro. При этом, как свидетельствует название, это будет упрощенная версия, поэтому цена будет более низкой.

Более того, есть информация, что Apple планирует вывести на рынок и накладные наушники, но анонс такого устройства ожидается позже в 2020 году.