Apple может выпустить новые AirPods

Уже в мае компания Apple может выпустить новые беспроводные наушники. Их название – AirPods Lite.

Как передает wccftech.com новые наушники могут презентовать вместе с 13-дюймовым ноутбуком MacBook Pro.

Детали

Как рассказал аналитик Джон Проссер, Apple планировала провести мероприятие в марте. Тогда должны были презентовать новую модель AirPods, а также смартфон iPhone SE (2020). Но из-за пандемии коронавируса корпорации пришлось изменить свои планы.

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.

Probably alongside the MacBook Pro next month.

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 19, 2020