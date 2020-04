Зарядка прочь: новые iPhone лишатся портов USB

Первым мобильным устройством Apple с портом USB Type-C стал iPad Pro. С тех пор пользователи не раз задавались вопросом, как скоро компания перейдет на универсальный интерфейс для смартфонов в соответствии с требованиями Европарламента. Но, по данным инсайдеров, компания и в этот раз выберет собственный путь "эволюции" фирменных гаджетов.

Сетевой информатор Джон Проссер, специализирующийся на продукции Apple, заявил в своем твиттере, что компания не рассматривает вариант выпуска смартфона с USB Type-C.

Как будут заряжаться новые iPhone

Скорее всего Apple предпочтет полностью беспроводное решение вместо аппаратных разъемов.

I feel like I shouldn’t have to say this, but no — there’s absolutely not USB-C in iPhone 12.

Apple will go portless before they go USB-C.

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 18, 2020