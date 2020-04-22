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Компания Google решит важную проблему своего Assistantа

Компания Google решит важную проблему своего Assistantа
21:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Google исправила ряд проблем с голосовым помощником Google Ассистент.

Поддержкой голосового помощника Google Assistant сегодня владеют много цифровых устройств. Но если все их собрать в одном помещении, это может стать проблемой: при обращении к конкретному аппарату на запрос "Окей, Google" откликнутся все сразу. Вскоре компания исправит эту ситуацию с помощью новой полезной функции для Android-устройств.

О возможности корректировки виртуального помощника к голосовым командам компания сообщила еще осенью 2019-го, но не назвала точных сроков реализации функции. Теперь же о начале ее тестирования сообщил редактор ресурса XDA-Developers Мишал Рахман.

Что изменится 

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По его словам, в меню настроек Google Assistant пользователю будет предоставлено несколько вариантов реакции программы на фразу активации, чтобы свести к минимуму количество нежелательных срабатываний. Максимальная чувствительность пригодится при использовании ассистента в шумной обстановке, а пониженная – в окружении нескольких устройств.

Сроки глобального развертывания новой функции пока неизвестны, но Google уверяет, что некоторые пользователи увидят соответствующую опцию "в течение следующих нескольких дней"

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Все по теме:

Google, Android, Технологии, Техно, Google Assistant, Assistant, Google Ассистент.
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