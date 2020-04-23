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Производство "зеленой энергии" в Европе бьет рекорды: помогли карантин и погода

Производство "зеленой энергии" в Европе бьет рекорды: помогли карантин и погода
02:41 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости технологии:Карантин и погода помогли увеличить добычу зеленой энергии в Европе.

Карантинные меры и погода помогли увеличить добычу зеленой энергии в Европе. Исследователи сообщили о рекордных показателях в Великобритании, Германии и Испании.

По данным трекера, разработанного Университетом Шеффилда, производство энергии солнца в Великобритании достигло пика в 9,68 гигаватт. По данным исследователей, этого достаточно, чтобы удовлетворить треть потребления электроэнергии в стране. Предыдущий рекорд в 9,55 гигаватт был зафиксирован в мае 2019 года.

Как сообщает Bloomberg, Германия также установила рекорд производства — 32,23 гигаватт в сутки. Испания же в период карантина смогла достичь пика в 6,34 гигаватт в сутки. Это на 7,4% выше предыдущего рекорда, установленного в феврале 2020 года.

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"Это лишь временные результаты, но они указывают на потенциал индустрии", — отметила Нина Скорупска, директор британской торговой ассоциации по возобновляемым источникам энергии и экологически чистым технологиям.

Исследователи объяснили это несколькими факторами. В Европе установилась безоблачная погода, которая позволяет максимизировать производство энергии. Сокращение загрязнения воздуха также повлияло на выработку энергии. Карантинные меры сократили дорожное движение и, как следствие, количество ежедневно вырабатываемых парниковых газов.

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Ученые предполагают, что прохладная погода до конца апреля позволит установить еще несколько рекордов. Они объяснили это тем, что солнечные батареи лучше работают в прохладных условиях. Более жаркая погода повышает температуру «покоя» субатомных частиц, что снижает напряжение системы и, как следствие, ее эффективность.

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Электроэнергия, Вес, Зеленая энергетика.
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