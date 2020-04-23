Производство "зеленой энергии" в Европе бьет рекорды: помогли карантин и погода

Новости технологии:Карантин и погода помогли увеличить добычу зеленой энергии в Европе.

Карантинные меры и погода помогли увеличить добычу зеленой энергии в Европе. Исследователи сообщили о рекордных показателях в Великобритании, Германии и Испании.

По данным трекера, разработанного Университетом Шеффилда, производство энергии солнца в Великобритании достигло пика в 9,68 гигаватт. По данным исследователей, этого достаточно, чтобы удовлетворить треть потребления электроэнергии в стране. Предыдущий рекорд в 9,55 гигаватт был зафиксирован в мае 2019 года.

Как сообщает Bloomberg, Германия также установила рекорд производства — 32,23 гигаватт в сутки. Испания же в период карантина смогла достичь пика в 6,34 гигаватт в сутки. Это на 7,4% выше предыдущего рекорда, установленного в феврале 2020 года.

"Это лишь временные результаты, но они указывают на потенциал индустрии", — отметила Нина Скорупска, директор британской торговой ассоциации по возобновляемым источникам энергии и экологически чистым технологиям.

Исследователи объяснили это несколькими факторами. В Европе установилась безоблачная погода, которая позволяет максимизировать производство энергии. Сокращение загрязнения воздуха также повлияло на выработку энергии. Карантинные меры сократили дорожное движение и, как следствие, количество ежедневно вырабатываемых парниковых газов.

Ученые предполагают, что прохладная погода до конца апреля позволит установить еще несколько рекордов. Они объяснили это тем, что солнечные батареи лучше работают в прохладных условиях. Более жаркая погода повышает температуру «покоя» субатомных частиц, что снижает напряжение системы и, как следствие, ее эффективность.