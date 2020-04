Xiaomi Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro: стала известна дата выхода

Компания Xiaomi рассказала когда выйдут новые смартфоны линейки Redmi Note 9 на глобальном рынке.

Что известно

Согласно официальному постеру, мероприятие пройдёт на следующей неделе — 30 апреля в 20:00 по-местному времени (в 15:00 по Киеву). На презентации должны показать новые продукты IoT и, как минимум, два смартфона: Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro.

Обычный Redmi Note 9 оснастят 6.53-дюймовым «дырявым» IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2340×1080p), а также восьмиядерным процессором MediaTek Helio G80. Ещё смартфон будет иметь основную квадро-камеру на 48 Мп, фронтальную на 13 Мп, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 22.5 Вт, 3/4/6 ГБ ОЗУ и 32/64/128 ГБ ПЗУ.

The legend of #RedmiNoteSeries continues!

Get ready to meet the newest members of #RedmiNote9Series as well as other great Xiaomi products! #NoMiWithoutYou pic.twitter.com/iWpxwDgCWm

— Xiaomi (@Xiaomi) April 24, 2020