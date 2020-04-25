Флагманы Samsung 2018 года получат обновление до One UI 2.1

Новости технологии:Появилась информация о том, что новую версию фирменной прошивки One UI 2.1 получат флагманы Samsung Galaxy S9 и Note 9.

Изначально компания собиралась выпускать апдейт для старых флагманов, но потом в приложении Samsung Members сообщили, что эти модели не получат обновление. Теперь же модераторы на официальном форуме Samsung в Южной Корее заявили, что One UI 2.1 для Galaxy S9 и Note 9 уже в разработке.

Когда именно выйдет обновление - неизвестно, но тестовые сборки должны стать доступны в ближайшее время.

Напомним, с обновлением One UI 2.1 смартфоны получают новые AR Emoji, Pro-режим съёмки, поддержку 4K 60fps для фронтальной камеры, Quick Share для быстрой передачи файлов (аналог Apple AirDrop), функцию Music Share, мелкие изменения в интерфейсе и многое другое.

Месяц назад One UI 2.1 получили прошлогодние флагманы Galaxy S10 и Galaxy Note 10.