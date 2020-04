С дизайном, как у Fitbit Versa: Realme готовит смарт-часы

В начале года суббренд OPPO Realme представил свой первый смарт-бреслет, а теперь компания работает над первыми "умными" часами.

Что известно

Нашим коллегам из XDA-Developers удалось раздобыть изображения и подробности о новинке. Часы назовут Realme Watch. Они получат дизайн, как у Fitbit Versa, несколько расцветок, одну кнопку управления, пластиковый корпус с защитой IP68 и 1.4-дюймовый IPS TFT-дисплей с разрешением 320×320 пикселей. Работать устройство будет под управлением фирменной ОС. Как выглядит система показано на изображениях ниже:

Питаться Realme Watch должны от аккумулятора на 140 мАч. Его хватит до 7 дней работы. Часы также оснастят Bluetooth 5.0, датчиком сердечного ритма и датчиком измерения кислорода в крови. GPS-модуля в них не будет.

— (@TechTipster_) April 28, 2020