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С дизайном, как у Fitbit Versa: Realme готовит смарт-часы

С дизайном, как у Fitbit Versa: Realme готовит смарт-часы
17:53 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Бренд Realme готовит свои первые умные часы.

В начале года суббренд OPPO Realme представил свой первый смарт-бреслет, а теперь компания работает над первыми "умными" часами.

Что известно

Нашим коллегам из XDA-Developers удалось раздобыть изображения и подробности о новинке. Часы назовут Realme Watch. Они получат дизайн, как у Fitbit Versa, несколько расцветок, одну кнопку управления, пластиковый корпус с защитой IP68 и 1.4-дюймовый IPS TFT-дисплей с разрешением 320×320 пикселей. Работать устройство будет под управлением фирменной ОС. Как выглядит система показано на изображениях ниже:

Питаться Realme Watch должны от аккумулятора на 140 мАч. Его хватит до 7 дней работы. Часы также оснастят Bluetooth 5.0, датчиком сердечного ритма и датчиком измерения кислорода в крови. GPS-модуля в них не будет.

Естественно, Realme Watch смогут отслеживать разные активности (до 15 видов) и мониторить сон.

Презентация смартфонов Realme Narzo 10 и Narzo 10A отменена

Когда ждать

К сожалению, когда выйдут и сколько будут стоить часы, пока неизвестно.

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Все по теме:

Технологии, Смарт-часы, Техно, Realme, Realme Watch, OPPO Realme.
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