Презентация смартфонов Realme Narzo 10 и Narzo 10A отменена

Вчера в Индии объявили карантин из-за пандемии коронавируса.

В связи с этим, глава суббренда Realme Мадхав Шет (Madhav Sheth) принял решение отложить все ближайшие мероприятия, включая презентацию смартфонов Narzo. Когда теперь представят новинки - неизвестно.

Смартфоны Narzo составят конкуренцию устройствам Redmi и Pocophone. Им приписывают 6.5-дюймовые дисплеи, несколько камер с главным сенсором на 48 Мп, процессоры MediaTek, а также аккумуляторы на 5000 мАч. Стоить аппараты должны в районе 200 долларов США.

With respect to the announcement made by our Honourable Prime Minister yesterday, we have decided to suspend all upcoming launches including #realmeNarzo series.

Time for us to focus on our family & ourselves. Stay at home, stay safe & cooperate with local authorities. pic.twitter.com/4FmdanvgHL

— Madhav @home (@MadhavSheth1) March 25, 2020