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Подарок для Nokia 1 Plus: HMD Global выпустила Android 10 Go Edition для смартфона

Подарок для Nokia 1 Plus: HMD Global выпустила Android 10 Go Edition для смартфона
09:07 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Компания HMD Global продолжает обновлять свои смартфоны до актуальной версии ОС.

Очередь дошла до ультрабюджетного смартфона Nokia 1 Plus.

Аппарат получил облегчённую версию системы Android 10 Go Edition. Она может похвастаться улучшенной мультизадачностью, увеличенной скоростью открытия приложений на 10% (в сравнении с Android 9 Pie Go Edition), а также новым методом шифрования данных Google Adiantum.

Кроме этого, разработчики немного изменили интерфейс прошивки, уменьшили размер некоторых стандартных приложений до 10 МБ и оптимизировали работу устройства.

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Когда ждать

Обновление вышло пока для ограниченного числа пользователей. Через пару дней систему планируют выпустить для всех.

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Все по теме:

Android, Смартфоны, ОС, Технологии, Техно, HMD Global, Android 10 Go Edition.
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