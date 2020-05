Подарок для Nokia 1 Plus: HMD Global выпустила Android 10 Go Edition для смартфона

Очередь дошла до ультрабюджетного смартфона Nokia 1 Plus.

Аппарат получил облегчённую версию системы Android 10 Go Edition. Она может похвастаться улучшенной мультизадачностью, увеличенной скоростью открытия приложений на 10% (в сравнении с Android 9 Pie Go Edition), а также новым методом шифрования данных Google Adiantum.

Кроме этого, разработчики немного изменили интерфейс прошивки, уменьшили размер некоторых стандартных приложений до 10 МБ и оптимизировали работу устройства.

Android 10 (Go edition) rollout for Nokia 1 Plus starts today. With so many new features, your phone will feel brand new all over again! Check here for more details and the availability in different countries https://t.co/h7fJxyxN0w#Android10 #Nokia1Plus @Nokiamobile pic.twitter.com/dmfOhN4jur

— Juho Sarvikas (@sarvikas) April 29, 2020