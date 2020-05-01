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Epic Games Store начала бесплатную раздачу Amnesia: The Dark Descent и Crashland
Epic Games Store бесплатно раздает Amnesia: The Dark Descent и Crashland

Epic Games Store начала бесплатную раздачу Amnesia: The Dark Descent и Crashland

Epic Games Store начала бесплатную раздачу Amnesia: The Dark Descent и Crashland
22:05 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:В магазине Epic Games Store стартовала раздача хоррора Amnesia: The Dark Descent и RPG Crashlands.

Epic Games запустила новую раздачу игр для пользователей Epic Games Store.

В этот раз геймеры получат Amnesia: The Dark Descent и Crashlands.

Amnesia: The Dark Descent - это хоррор от первого лица с элементами выживания. Играть предстоит за Даниэля, который проснулся в безлюдном замке и почти ничего не помнит о своем прошлом. "Счастливчику" предстоит бродить по замку, и восстановить свою память.

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Второй бесплатный проект недели - Crashlands, которая совмещает элементы выживания и ролевой игры. Геймеров забрасывают на враждебную планету, где тем предстоит построить дом, вырастить картошку и развивать собственного персонажа. Узнавайте у местных представителей разумной жизни рецепты, заводите друзей, раскрывайте древние тайны, побеждайте опасных боссов и стройте себе новый дом на планете Онет.

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Забрать игры можно до 7 мая, а потом Epic Games Store раздаст головоломку Death Coming.

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ПК, Epic Games Store, Amnesia: The Dark Descent, Crashlands.
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