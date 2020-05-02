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Шумоподавление гарантировано: новые данные о наушниках Samsung Galaxy Buds X

Шумоподавление гарантировано: новые данные о наушниках Samsung Galaxy Buds X
22:31 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Наушники-фасолины дебютируют вместе со смартфонами Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2 во второй половине года.

Недавно инсайдеры сообщили о том, что Samsung выпустит беспроводные наушники Galaxy Buds X, которые придут на смену Galaxy Buds+. Благодаря сертификации в патентном ведомстве США (USPTO) стали известны некоторые подробности.

Итак, документация ведомства указывает на то, что новая модель наушников получит систему активного шумоподавления. То есть она сможет конкурировать с Apple AirPods Pro и Pixel Buds 2, но при этом будет дешевле: Galaxy Buds X приписывают ценник около $140.

Напомним, также наушники проходят с номером модели SM-R180 и под кодовым названием Beans (с англ. фасоль). Они внешне действительно напоминают бобы и отличаются от конкурентов.

Теперь еще и синенькие: Galaxy Buds получат новый цвет

Samsung Galaxy Buds X также получат встроенный MP3-плеер, два динамика, внешний канал, как в сабвуфере, несколько микрофонов и датчики приближения.

Официальный анонс ожидается во втором полугодии вместе с Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2. Однако появление в базе данных USPTO может означать и более ранний выпуск.

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Samsung, Наушники, Samsung Galaxy Buds X.
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