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Кто крепче?: iPhone SE против iPhone 11 Pro Max (Видео)

Кто крепче?: iPhone SE против iPhone 11 Pro Max (Видео)
04:00 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:iPhone SE испытали на дроп-тесте.

Авторы канала PhoneBuff добрались до новенького iPhone SE и устроили ему беспощадный дроп-тест. Но так как проверять один смартфон не интересно, в соперники ему взяли более дорогой iPhone 11 Pro Max.

Внимание! Лучше не повторяйте эти эксперименты дома! Если, конечно, не жаль денег на ремонт.

Кто крепче

Ребята из PhoneBuff традиционно проверяют смартфоны простым способом: роботизированный манипулятор бросает гаджет на бетонное покрытие до тех пор, пока на нем не останется живого места. С iPhone SE и iPhone 11 Pro Max случилось так же.

Итак, в первом же тесте проиграл iPhone 11 Pro Max: при падении задней панелью она у него полностью разбилась, при этом iPhone SE — хоть бы что. Падение на угол оба перенесли хорошо, с маленькими царапинами, а вот при падении экраном вниз тест с треском провалила опять старшая модель.

После этого смартфоны просто бросали экраном вниз до «отключки». В результате iPhone 11 Pro Max выдержал 7 падений: экран и задняя панель при этом полностью разбились, камера перестала работать, однако в общем смартфон остался работоспособным.

А вот iPhone SE остался жив даже после 10 падений: и задняя панель, и дисплей разбились, но в общем смартфон, в том числе Touch ID и камера, продолжали работать.

По итогам дроп-теста победитель очевиден — это iPhone SE.

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iPhone SE, Дроп-тест, iPhone 11 Pro Max.
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