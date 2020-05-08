В Украине поступил в продажу iPhone SE 2020: характеристики (Фото)

Новости технологии:8 мая смартфон официально поступил в продажу в Украине.

В апреле корпорация Apple недавно представила новое поколение своего бюджетного смартфона iPhone SE 2020.

Долгожданный смартфон Apple представила еще 15 апреля. Из-за вспышки коронавируса событие пришлось перенести, оно должно было пройти 31 марта.

Как сообщали инсайдеры, новый SE внешне очень похож на iPhone 8. Однако, он получил современный процессор - A13 Bionic, который установлен в смартфонах линейки iPhone 11.

Диагональ дисплея составляет 4,7 дюйма. Здесь производитель сохранил толстые рамки и классическую кнопку "Домой" с сенсором отпечатка пальца Touch ID.

Основная камера здесь одинарная с разрешением 12 Мп, как в iPhone 11. Камера может снимать в режиме "портрет". С эффектом боке можно делать и селфи-фото. Кстати, здесь есть возможность размывать фон уже после фотографирования.

Также камера поддерживает режим портретного освещения: на выбор у пользователя 6 эффектов студийного качества.

Основная камера iPhone SE также поддерживает функцию Smart HDR, которая впервые появилась в iPhone Xs. Функция распознает лицо пользователя и интеллектуально воспроизводит его для получения более естественных контуров и тонов кожи.

Новый iPhone SE может снимать видео с разрешением 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Он поддерживает беспроводную зарядку. Интересно, что здесь есть поддержка двух SIM-карт: физической и eSIM (такая карта уже доступна и в Украине).

Новинку можно приобрести в черном, белом и красном цветах. В США iPhone SE 2020 с 64 ГБ встроенного хранилища можно будет купить за 399 долларов (10 800 гривен по нынешнему курсу). Однако, в Украине цены ожидаемо несколько отличаются: за 64-гигабайтную версию придется выложить 14 499 гривен, модификация со 128 ГБ памяти стоит 15 999 гривен, а модель с 256 ГБ памяти оценили в 19 499 гривен.