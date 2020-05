Epic Games раньше срока подтвердили раздачу GTA 5

Сегодня в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store начнется раздача новой бесплатной игры. Это будет GTA 5.

Об этом раньше времени на своей странице в Twitter сообщила компания Epic Games. Вскоре сообщение было удалено.

Однако в сети его успели сохранить.

Tweet ad is deleted, so here you go pic.twitter.com/3oja0C3418

— Wario64 (@Wario64) May 14, 2020