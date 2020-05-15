GTA 5 бесплатно раздают в EGS

Новости технологии:Сегодня культовая игра от Rockstar Games Grand Theft Auto 5 стала доступна для бесплатной загрузки в магазине Epic Games Store.

Популярная видеоигра GTA 5 (или Grand theft Auto V) предлагается пользователям цифрового магазина Epic Games Store бесплатно в рамках еженедельной раздачи игр.

Акция на GTA 5 продлится до 21 мая. Но она оказалась настолько неожиданной, что сайт магазина не выдержал наплыва геймеров.

Магазин Epic Games Store с начала мая намекал на бесплатную раздачу некоей "загадочной игры". Оказалось, Epic Games решил подарить пользователям игру Grand Theft Auto V: Premium Edition, которая в обычное время стоит 629 грн.

Это не первый случай, когда Epic Games проявляют такую щедрость: в сентябре 2019 года была предложена отличная трилогия Batman: Arkham и три игры LEGO .

"Получите GTA V бесплатно на ПК до 21 мая. Игра будет вашей навсегда в магазине Epic Games", — говорится в сообщении магазина. Учитывая отзывы и популярность, которые игра получила с момента ее запуска в 2013 году на PS3 и Xbox 360, это большой сюрприз от Epic Games.

Конечно, можно сказать, что у большинства игроков уже есть копия GTA V. Но финансовые данные Take-Two Interactive показывают, что игра продолжает продаваться, несмотря на груз лет. Согласно статье GameSpot, опубликованной 6 февраля, в прошлом году было продано 20 млн копий.

Чтобы загрузить GTA V без оплаты, необходимо иметь аккаунт в магазине и активировать двухфакторную аутентификацию. Загрузка может быть медленной из-за нагрузки на серверы Epic: сайт испытывает трудности из-за наплыва посетителей.

Добавим, Grand Theft Auto V (GTA 5) — мультиплатформенная компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром, разработанная компанией Rockstar North и изданная компанией Rockstar Games. Изначально игра была выпущена для игровых консолей PlayStation 3 и Xbox 360 в 2013 году, в 2014 году переиздана для PlayStation 4 и Xbox One, а в 2015 году — для персональных компьютеров под управлением Windows.