Honor MagicBook Pro: компания представила новый ноутбук

Honor MagicBook Pro получил 16,1-дюймовый IPS дисплей с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей) и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Толщина рамок — всего 4,9 мм, поэтому экран занимает 90% площади поверхности крышки.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава, его толщина 16,9 мм, а весит ноутбук 1,7 кг.

Внутри установлены 4-ядерные процессоры Core i5-10210U и Core i7-10510U с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX350 с 2 ГБ памяти DDR5. Объем оперативной памяти — 16 ГБ, SSD-накопителя — 512 ГБ.

Есть порты USB Type-C, три USB 3.0 Type-A и HDMI, а также сканер отпечатков пальцев в кнопке включения.

