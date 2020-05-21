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До релиза чуть меньше месяца: обзорный трейлер Desperados III (Видео)

До релиза чуть меньше месяца: обзорный трейлер Desperados III (Видео)
03:22 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер

Новости технологии:Вестерн выйдет уже 16 июня на ПК, Xbox One и PS4.

В обзорном трейлере рассказали о геймплейных особенностях главных героев Desperados III: Джона Купера, сбежавшей невесты Кейт, наёмного убийцы Дока Маккоя, охотника Гектора и загадочной леди Изабель — а также об основных механиках игры.

Разработчики подчеркнули, что уровни в Desperados III можно пройти как с помощью стелса, так и вступая в перестрелки. При скрытном прохождении игрокам понадобится учитывать конусы обзора противников и разные типы врагов — например, собаки смогут учуять персонажей в засаде, а стрелки в пончо настороженно отреагируют на попытку их выманить.

Во время перестрелок игроки смогут пользоваться быстрыми сохранениями и загрузками, а также тактической паузой для распределения команд между персонажами. Убивать противников при этом можно не только в открытом бою, но и используя окружение: колокола, вагонетки и проходящие поезда.

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Desperados III выступит приквелом первой части серии, Desperados: Wanted Dead or Alive. Игру издаёт THQ Nordic, а разрабатывает студия Mimimi Games, которая выпустила стратегию Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

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Игры, Трейлер, Desperados III.
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