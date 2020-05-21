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Подготовлен при поддержке ESA: Kerbal Space Program скоро получит апдейт

Подготовлен при поддержке ESA: Kerbal Space Program скоро получит апдейт
04:16 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер

Новости технологии:Авторы Kerbal Space Program выпустят апдейт, созданный в сотрудничестве с Европейским космическим агентством.

На днях разработчики космического симулятора Kerbal Space Program рассказали о новом апдейте 1.10 под названием "Shared Horizons" — над ним студия работает в сотрудничестве с Европейским космическим агентством. Обновление должно выйти 1 июля на ПК и позже в 2020 году на консолях.

В рамках апдейта игроки получат две новые миссии, основанные на реальных космических операциях ЕКА, а также тематические костюмы и ракету "Ариан-5". 

Первое задание, "БепиКоломбо", — призвано воссоздать одноимённую операцию ЕКА и Японского агентства аэрокосмических исследований по изучению Меркурия в 2018 году.

Игрокам предстоит достичь орбиты и попытаться высадиться на планете Мохо (аналог Меркурия во вселенной Kerbal).

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Вторая миссия под названием "Розетта" воздаст дань уважения успешной высадке на комету семейства Юпитеров в 2004 году. Данное событие позволило собрать важные данные об окружающей среде кометы.

По задумке авторов, новые миссии призваны дать игрокам возможность оказаться в центре важных исторических моментов, связанных с освоением космоса.

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Кроме того, студия объявляла о cовместном ивенте с компанией SpaceX и NASA — в его рамках игроки должны симулировать реальный запуск космического корабля с астронавтами NASA, который должен состояться 27 мая.

На данный момент в разработке находится и Kerbal Space Program 2 — её релиз должен состояться до конца марта 2021 года.

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Игры, ESA, Kerbal Space Program, Розетта, БепиКоломбо.
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