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Riot Games раскрыла дату релиза Valorant (Видео)

Riot Games раскрыла дату релиза Valorant (Видео)
17:30 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Геймерам придется начинать с чистого листа вместе с новыми героями, картами и режимами.

В анонсе Valorant геймерам объявили, что полноценный релиз игры состоится уже летом 2020 года. После длительного полуоткрытого бета-тестирования, Riot Games вдохновились ажиотажем, и решили выпустить игру как можно раньше.

Valorant выйдет на PC уже 2 июня 2020 года - спустя пару недель. Закрытая "бета" закончится 28 мая, и после завершения Riot сбросит прогресс на аккаунтах игроков. Геймерам придется начинать с чистого листа вместе с новыми героями, картами и режимами.

После запуска в полную мощность заработает и античит Vanguard. По словам Riot, в бета-тесте использовалась лишь половина возможностей, и после релиза это изменится. Так, раньше Riot не могли использовать автоматическую систему выдачи банов, ведь требовалось время, чтобы понять, за какие действия необходимо блокировать нарушителя.

К запуску разработчики доработают и правила поведения сообщества, а также введут штрафы за их нарушение.

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До релиза Riot обещают доработать:

  • Четкий список требований ко всем игрокам сообщества VALORANT.

  • Улучшенную автоматизацию работы с жалобами, которая будет включать в себя: автоматический анализ чата и выявление прямых нарушений правил сообщества; автоматический анализ жалоб и применение наказаний к частым нарушителям.

  • Ограничения по использованию командного чата на 72 часа за нарушение правил поведения.

  • Ограничения по использованию командного голосового чата на 72 часа за нарушение правил поведения.

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Что касается серверов, то работы также ведутся. Riot планирует расширить инфраструктуру, добавив больше серверов в тех местах, где большому количеству игроков не хватает уже существующей. Так, в планах установка серверов в Далласе, Атланте, Мадриде и Варшаве. На очереди решение проблем в Колумбии, Аргентине и Восточной Европе.

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Релиз, Дата, Игра, Характеристика, Riot, Riot Games, Valorant.
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