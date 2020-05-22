Riot Games раскрыла дату релиза Valorant (Видео)

Новости технологии:Геймерам придется начинать с чистого листа вместе с новыми героями, картами и режимами.

В анонсе Valorant геймерам объявили, что полноценный релиз игры состоится уже летом 2020 года. После длительного полуоткрытого бета-тестирования, Riot Games вдохновились ажиотажем, и решили выпустить игру как можно раньше.

Valorant выйдет на PC уже 2 июня 2020 года - спустя пару недель. Закрытая "бета" закончится 28 мая, и после завершения Riot сбросит прогресс на аккаунтах игроков. Геймерам придется начинать с чистого листа вместе с новыми героями, картами и режимами.

После запуска в полную мощность заработает и античит Vanguard. По словам Riot, в бета-тесте использовалась лишь половина возможностей, и после релиза это изменится. Так, раньше Riot не могли использовать автоматическую систему выдачи банов, ведь требовалось время, чтобы понять, за какие действия необходимо блокировать нарушителя.

К запуску разработчики доработают и правила поведения сообщества, а также введут штрафы за их нарушение.

До релиза Riot обещают доработать:

Четкий список требований ко всем игрокам сообщества VALORANT.

Улучшенную автоматизацию работы с жалобами, которая будет включать в себя: автоматический анализ чата и выявление прямых нарушений правил сообщества; автоматический анализ жалоб и применение наказаний к частым нарушителям.

Ограничения по использованию командного чата на 72 часа за нарушение правил поведения.

Ограничения по использованию командного голосового чата на 72 часа за нарушение правил поведения.

Что касается серверов, то работы также ведутся. Riot планирует расширить инфраструктуру, добавив больше серверов в тех местах, где большому количеству игроков не хватает уже существующей. Так, в планах установка серверов в Далласе, Атланте, Мадриде и Варшаве. На очереди решение проблем в Колумбии, Аргентине и Восточной Европе.