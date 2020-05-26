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Игру "The Last of Us" запретили в странах Ближнего Востока

Игру "The Last of Us" запретили в странах Ближнего Востока
17:23 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Игра "The Last of Us: Part 2" исчезла из региональных PlayStation Store в Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

The Last of Us: Part 2 выйдет уже 19 июня, но геймеры на Ближнем Востоке не смогут сыграть, по крайней мере официально.

The Last of Us: Part 2 исчезла из региональных PlayStation Store в Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Даже несмотря на то, что игру все еще продвигает официальный Twitter-аккаунт PlayStation Arabia. Геймеры не сразу поняли что к чему, потому обратились в местную поддержку. Представитель PlayStation объяснила, что раз игры нет в магазине, то "это означает запрет проекта компетентным органом страны".

"Если игры нет в каком-либо сегменте PlayStation Store, то это означает запрет проекта компетентным органом страны. Мы в такой ситуации ничего сделать не можем", - ответили в техподдержке.

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Потому The Last of Us: Part 2 убрали из главной страницы магазина, а при попытке найти игру через поиск игрокам выдает только первую The Last of Us для PS3 и PS4. В то же время Ghost of Tsushima, другой эксклюзив PlayStation 4, не покинул PS Store и даже обзаведется арабской локализацией.

Причину блокировки в поддержке не назвали, но отношение арабских стран к ЛГБТ-сообществам всем известно. Еще в первых трейлерах The Last of Us: Part 2 геймерам показали нетрадиционные отношения Элли с её подругой Диной, так что власти как-то поздно спохватились. Ко всему дополнение The Last of Us: Left Behind все еще доступно в арабском PS Store.

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ЛГБТ, Саудовская Аравия, Sony, Трейлер, Playstation Store, The Last Of Us, Арабские Эмираты, The Last of Us Part 2, PlayStation Arabia.
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