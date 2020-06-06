Samsung не будет переносить презентацию Galaxy Note 20 и Galaxy Fold

Новости технологии:Вероятно Samsung решили не переносить свои традиционные презентации из-за коронавируса, в отличие от Apple.

Пандемия коронавируса и карантин по всему миру стали причиной отмены важнейших ежегодных презентаций практически во всех индустриях.

Не стали исключением и гаджеты: даже после окончания карантина в США, генеральный директор одного из основных поставщиков Apple — компании Broadcom — заявил, что линейка iPhone 12 увидит свет лишь в четвертом квартале 2020 из-за задержек в производстве.

Больше всего повезло компании Samsung: южнокорейский бренд успел провести свою традиционную февральскую презентацию нового флагмана Galaxy S20 в Сан-Франциско, и, похоже, запланированный на август ивент показом новых Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2 также состоится.

Правда, это будет не привычная для Samsung презентация в Нью-Йорке, а виртуальный ивент. По крайней мере, эту информацию на днях подтвердили корейское издание Dong-A Ilbo и инсайдерский ресурс Ice Universe on Weibo.

Эксперты прогнозируют, что второе поколение гибкого смартфона Galaxy Fold и очередную версию Galaxy Note представят пятого августа 2020-го.

Ожидается выход сразу нескольких версий гаджетов: кроме Galaxy Note 20, Note 20 Ultra и Galaxy Fold 2, компания должна показать еще один гибкий смартфон Galaxy Z Flip, но на этот раз с поддержкой 5G. Из менее интересного — поступить в продажу могут планшеты Galaxy Tab S7/S7+ и смарт-часы Galaxy Watch 2.

Да, прошлогодняя презентация Galaxy Fold состоялась зимой, и, обычно, в августе Samsung показывает только новые Galaxy Note, оставляя запуск остальных гаджетов на осень.

Но, похоже, в этом году компания решила объединить свои презентации и запустить их в продажу одним махом.

Что касается характеристик — в Samsung пока не разглашают никаких данных о новых моделях, но эксперты прогнозируют, что базовый Galaxy Note 20 получит 6,42-дюймовым дисплей с разрешением 3245×1084, а у Galaxy Note 20 Ultra будет еще больший 6,87-дюймовым экран на 3096×1444 пикселей.

Оба смартфона должны поддерживать частоту обновления экрана в 120 Гц.

Согласно предыдущим утечкам, максимальная версия смартфона получит 6,9-дюймовый дисплей. Аналитики также ожидают увидеть в новом гаджете процессор Samsung Exynos 992 или Snapdragon 865 в зависимости от рынка.

Объем оперативной памяти должен составить 12 Гб, а базовая версия встроенного хранилища — 128 Гб.

Если эти данные подтвердятся — Galaxy Note 20 станет получит самый большой в мире OLED-экран среди смартфонов.