Samsung решил выпустить смарт-часы Galaxy Watch 3 вместо Galaxy Watch 2

Новости технологии:Новые смарт-часы прошли сертификацию NBTC в версии 41 мм и с коммерческим названием Galaxy Watch 3.

В этом году ожидался выход смарт-часов Samsung Galaxy Watch 2, которые должны прийти на смену Galaxy Watch. Однако Samsung решила изменить название новинки.

Новая модель прошла сертификацию регулятора из Тайланда NBTC. Она проходит под кодовым обозначением SM-R855F, но указано и коммерческое название часов - Galaxy Watch 3.

То есть Samsung решила перепрыгнуть с Galaxy Watch сразу на Galaxy Watch 3. Скорее всего, это связано с существованием Galaxy Watch Active 2 и желанием компании максимально дистанцировать Galaxy Watch и Galaxy Watch 3.

Также сертификация в NBTC подтвердила, что часы будут доступны в 41 мм версии вместе с 45 мм вариантом, о котором стало известно раньше.

Напомним, новой модели приписывают круглый дисплей, механический безель, датчик ЭКГ, защиту от ударов MIL-STD-810G и воды 5ATM, 8 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 330 мАч, Wi-Fi, Bluetooth NFC-модуль для бесконтактных платежей Samsung Pay, а также версию с поддержкой LTE.

Выйти Galaxy Watch 3 должны в августе вместе с флагманами Galaxy Note 20 и складным Galaxy Fold 2.