Горшок в помощь: Intel анонсировала выход новых процессоров весьма необычным способом (Фото)

Производители смартфонов нередко начинают креативить, рассылая журналистам приглашения на презентацию. В свое время Meizu отправляла жилеты, Vivo - подзорную трубу, а Xiaomi - боксерские перчатки. Теперь их идею подхватила компания Intel.

Редактор Legit Review Натан Кирш (Nathan Kirsch) получил от Intel довольно необычный набор: синий горшок и пару луковиц тигровых лилий сорта Tiger’s Roar.

В записке говорится: "Лето наступает. Как и наш мобильный процессор следующего поколения под кодовым названием Tiger Lake. Последние несколько месяцев были уникальными и беспрецедентными. Мы надеемся, что эта тигровая лилия может украсить мир. Вырастите это или дайте другу - мы всегда можем использовать немного больше вдохновения в наших жизнях".

It looks like @Intel is ready to start promoting their next-gen mobile processors code-named Tiger Lake! I just got an #Intel blue planter with 2 orange Lily (Lilium 'Tiger's Roar') seeds. The card hints Intel's 11th Gen Tiger Lake CPUs are coming this summer! #TigerLake #CPU pic.twitter.com/02CcH85ubE

— Nathan Kirsch (@LegitReviews) June 5, 2020