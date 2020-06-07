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Горшок в помощь: Intel анонсировала выход новых процессоров весьма необычным способом (Фото)

Горшок в помощь: Intel анонсировала выход новых процессоров весьма необычным способом (Фото)
20:51 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Компания Intel решила креативно сообщить журналистам о выходе процессоров Tiger Lake 11-го поколения.

Производители смартфонов нередко начинают креативить, рассылая журналистам приглашения на презентацию. В свое время Meizu отправляла жилеты, Vivo - подзорную трубу, а Xiaomi - боксерские перчатки. Теперь их идею подхватила компания Intel.

Редактор Legit Review Натан Кирш (Nathan Kirsch) получил от Intel довольно необычный набор: синий горшок и пару луковиц тигровых лилий сорта Tiger’s Roar.

В записке говорится: "Лето наступает. Как и наш мобильный процессор следующего поколения под кодовым названием Tiger Lake. Последние несколько месяцев были уникальными и беспрецедентными. Мы надеемся, что эта тигровая лилия может украсить мир. Вырастите это или дайте другу - мы всегда можем использовать немного больше вдохновения в наших жизнях".

То есть таким образом в Intel решили прорекламировать новые процессоры Tiger Lake 11-го поколения. По слухам, они сохранят 10-нанометровый техпроцесс и будут предназначены для ноутбуков. При этом Intel пообещала повысить производительность CPU и GPU, а также повысить эффективность по сравнению с существующими 10-нм компонентами.

Самый быстрый в мире: Intel представила новый процессор

Точной даты анонса пока нет, но это произойдет летом.

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Процессор, Intel, Анонс, Tiger Lake.
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