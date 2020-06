Объявлена дата презентации нового смарт-телевизора OnePlus TV

Генеральный директор компании OnePlus Пит Лау (Pete Lau) объявил дату презентации нового смарт-телевизора бренда.

Когда ждать

Согласно опубликованному посту в Twitter, новинка дебютируют 2 июля. Мероприятие состоится в Индии.

It's official. We're making our premium smart TV experience more accessible to our Indian community. #SmarterTV pic.twitter.com/gc7WUcVIxJ

— Pete Lau (@PeteLau) June 8, 2020