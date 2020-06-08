Объявлена дата презентации нового смарт-телевизора OnePlus TV

Новости технологии:Грядущий телевизор OnePlus TV будет работать под управлением операционной системы Android TV.

Генеральный директор компании OnePlus Пит Лау (Pete Lau) объявил дату презентации нового смарт-телевизора бренда.

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Согласно опубликованному посту в Twitter, новинка дебютируют 2 июля. Мероприятие состоится в Индии.

It's official. We're making our premium smart TV experience more accessible to our Indian community. #SmarterTV pic.twitter.com/gc7WUcVIxJ — Pete Lau (@PeteLau) June 8, 2020

Что известно

Напомним, новый умный телевизор компании проходит с кодовым номером 55UA0A00. Устройство получит дисплей с диагональю 55 дюймов, тонкий корпус, операционную систему Android TV, а также обновлённый процессор MediaTek. Какой именно, информации пока нет, но это будет чип из прошлогоднего модельного ряда.

Ещё телевизор сможет похвастаться новыми функциями, а также уменьшенным ценником. Для сравнения, прошлая модель стоит сейчас от 985 долларов США.