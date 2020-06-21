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День отца 2020: Google посвятила дудл родному человеку

День отца 2020: Google посвятила дудл родному человеку
Обновлено 08:45 Сегодня Телеграф
Сегодня, 21 июня, в Украине отмечается день отца - Google подготовил веселый Doodle. В честь праздника Google подготовил специальный дудл, который поможет создать красивую и оригинальную открытку для отца.

Третье воскресенье июня - именно в этот день установлен указом Президента №274/2019 от 18.05.2019 года для празднования Дня Отца.

Главной целью празднования Дня Отца в Украине является обеспечение благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества через повышение статуса мужа к отцу в воспитательном процессе детей.

В проекте указа Кабмина отмечалось, что День отца учреждается с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей.

Сегодня в Украине отмечают День медицинского работника и День отца

День отца 2020: лучшие поздравления для родного человека, открытки

В пояснительной записке к проекту отмечалось, что День отца становится международным праздником, его отмечают в странах Европы и США.

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Все по теме:

Google, Технологии, Doodle, Техно, Дудл, День отца 2020.

Автор:

Телеграф
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