День отца 2020: Google посвятила дудл родному человеку

Сегодня, 21 июня, в Украине отмечается день отца - Google подготовил веселый Doodle. В честь праздника Google подготовил специальный дудл, который поможет создать красивую и оригинальную открытку для отца.

Третье воскресенье июня - именно в этот день установлен указом Президента №274/2019 от 18.05.2019 года для празднования Дня Отца.

Главной целью празднования Дня Отца в Украине является обеспечение благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества через повышение статуса мужа к отцу в воспитательном процессе детей.

В проекте указа Кабмина отмечалось, что День отца учреждается с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей.

В пояснительной записке к проекту отмечалось, что День отца становится международным праздником, его отмечают в странах Европы и США.