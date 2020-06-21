День отца 2020: Google посвятила дудл родному человеку

Третье воскресенье июня - именно в этот день установлен указом Президента №274/2019 от 18.05.2019 года для празднования Дня Отца.
Главной целью празднования Дня Отца в Украине является обеспечение благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества через повышение статуса мужа к отцу в воспитательном процессе детей.
В проекте указа Кабмина отмечалось, что День отца учреждается с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей.
В пояснительной записке к проекту отмечалось, что День отца становится международным праздником, его отмечают в странах Европы и США.