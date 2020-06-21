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Сегодня в Украине отмечают День медицинского работника и День отца

Сегодня в Украине отмечают День медицинского работника и День отца
07:54 Сегодня Телеграф
21 июня в Украине празднуют два особенно важных праздника - День медицинского работника и День отца.

В воскресенье, 21 июня, в Украине отмечают День медицинского работника. В этом году праздник совпадает с Днем летнего солнцестояния и Днем отца.

Праздник отмечают в нашей стране ежегодно каждое третье воскресенье июня.  Праздник был установлен в Украине в поддержку инициативы работников учреждений здравоохранения Украины, согласно президентскому указу №281/94 от 3 июня 1994 года. Датой празднования определили третье воскресенье июня.

Важно отметить, что это не единственный праздник медицинских работников в нашей стране.

Красивые СМС поздравления с Днем медицинского работника

Так, в первый понедельник октября отмечают Международный день медика, а 12 мая - День медсестры.

В воскресенье, 21 июня, в Украине отмечают День отца. Его ежегодно празднуют в третье воскресенье июня.

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Праздновать День отца предложила жительница США еще 100 лет назад. Она хотела отдать дать уважения своему отцу, которому после смерти супруги пришлось воспитывать шестерых детей самому. Впервые праздник отметили в 1910 году.

Но национальным праздником в США День отца стал только в 1966 году. Позже к традиции отмечать праздник в третье воскресенье июня присоединились и другие страны. Но не везде День отца отмечают именно в этот день. Например, в Португалии, Испании и Италии праздник отмечают весной, а в Финляндии, Эстонии и Швеции - осенью.

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В нашей стране с инициативой празднования Дня отца выступила в 2006 году общественная организация Международный Центр Отцовства. В последствии под письмом к Президенту Украины собрали 10 тысяч подписей. В 2009 году Всеукраинский общественный комитет по поддержке семьи и ответственного отцовства объявил о ежегодном праздновании Всенародного Дня отца в третье воскресенье сентября.

Указ президента о перенесении даты празднования на третье воскресенье июня был подписан в 2019 году. В документе обозначено, что одна из целей праздника - повышение статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей.

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Праздник, История, Традиции, Праздники в июне, День отца 2020, День медицинского работника 2020.

Автор:

Телеграф
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