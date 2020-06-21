Сегодня в Украине отмечают День медицинского работника и День отца

21 июня в Украине празднуют два особенно важных праздника - День медицинского работника и День отца.

В воскресенье, 21 июня, в Украине отмечают День медицинского работника. В этом году праздник совпадает с Днем летнего солнцестояния и Днем отца.

Праздник отмечают в нашей стране ежегодно каждое третье воскресенье июня. Праздник был установлен в Украине в поддержку инициативы работников учреждений здравоохранения Украины, согласно президентскому указу №281/94 от 3 июня 1994 года. Датой празднования определили третье воскресенье июня.

Важно отметить, что это не единственный праздник медицинских работников в нашей стране.

Так, в первый понедельник октября отмечают Международный день медика, а 12 мая - День медсестры.

В воскресенье, 21 июня, в Украине отмечают День отца. Его ежегодно празднуют в третье воскресенье июня.

Праздновать День отца предложила жительница США еще 100 лет назад. Она хотела отдать дать уважения своему отцу, которому после смерти супруги пришлось воспитывать шестерых детей самому. Впервые праздник отметили в 1910 году.

Но национальным праздником в США День отца стал только в 1966 году. Позже к традиции отмечать праздник в третье воскресенье июня присоединились и другие страны. Но не везде День отца отмечают именно в этот день. Например, в Португалии, Испании и Италии праздник отмечают весной, а в Финляндии, Эстонии и Швеции - осенью.

В нашей стране с инициативой празднования Дня отца выступила в 2006 году общественная организация Международный Центр Отцовства. В последствии под письмом к Президенту Украины собрали 10 тысяч подписей. В 2009 году Всеукраинский общественный комитет по поддержке семьи и ответственного отцовства объявил о ежегодном праздновании Всенародного Дня отца в третье воскресенье сентября.

Указ президента о перенесении даты празднования на третье воскресенье июня был подписан в 2019 году. В документе обозначено, что одна из целей праздника - повышение статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей.