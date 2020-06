COVID-19 нарушил планы: выход Motorola RAZR 2 в 2020 году не ожидается

По словам основателя и главы компании Display Supply Chain Consultants Росса Янга (Ross Young) выход смартфона отложили и ждать его до 2021 года не стоит.

Согласно источнику, причина очень простая - пандемии коронавируса (COVID-19).

Кстати, поговаривают, что из-за этого также задержатся новые iPhone.

We hearing that the Motorola Razr 2 is delayed a quarter due to COVID-19. Not likely available until 2021.

— Ross Young (@DSCCRoss) June 18, 2020