Со вкусами не спорят: мягкие роботы теперь съедобны (Фото)

Группа ученых, увлеченных довольно причудливой, на первый взгляд, идеей создания съедобного робота, наконец, добилась своего. Согласно сообщению журнала New Scientist, исследователи из австрийского университета имени Иоганна Кеплера в городе Линце успешно работают над созданием робототехнического устройства, напоминающего хобот слона, способный сгибаться и захватывать предметы, из съедобного биоразлагаемого желеобразного вещества. Хотя пока вы еще не можете купить себе такого съедобного робота, эта технология может оказать огромное влияние в самых разных сферах, от ветеринарной помощи до детских игрушек.

Основным материалом, из которого состоит робот, является желатин. Кроме того, в его состав входит лимонная кислота, не позволяющая бактериям съесть его, и глицерин, обеспечивающий всему устройству мягкость и эластичность. Сам материал не высыхал на протяжении длительного периода, более года. Согласно материалам исследования, опубликованным на днях в журнале Nature Materials, хобот слона мог сгибаться и распрямляться более 330 тысяч раз, прежде чем начал растрескиваться.

Однако, бактерии, в изобилии обитающие в сточных водах, все же способны легко переварить гель, а это, по мнению авторов статьи в New Scientist, означает, что такие роботы быстро исчезнут без остатка, как только их выбросят в мусор.

На данный момент роботы не могут обходиться без несъедобной электроники и датчиков, поэтому пока ими невозможно перекусить. Но по мере развития этой технологии, как сказал в интервью журналу исследователь Мартин Кальтенбрюннер из института Иоганна Кеплера, вполне вероятно, появится возможность создать совершенно новое поколение детских игрушек.

Для сотрудников публичных зоопарков у ученых тоже есть хорошая новость. Кальтенбрюннер предполагает, что съедобные роботы могут помочь заставить хищников добровольно принимать свои лекарства. Их можно будет изготавливать в виде мелких животных, вполне подходящих на роль жертвы.

Впрочем, пока ученые не сказали, каков на вкус их робот.