Скачать
Четверг, 02.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Гройсман: В реформе децентрализации сейчас имеем хаос и абсурд
Гройсман: В реформе децентрализации сейчас имеем хаос и абсурд
Глава комитета ВР по вопросам образования и науки: Я понимаю, что люди не хотят дистанционного образования
Бабак: Я понимаю, что люди не хотят дистанционного образования
Top Rank назвал дату третьего боя Фьюри - Уайлдер
Top Rank назвал дату третьего боя Фьюри - Уайлдер
Как Фортуна относится к вам: простой психологический тест
Как Фортуна относится к вам: простой психологический тест

Со вкусами не спорят: мягкие роботы теперь съедобны (Фото)

Со вкусами не спорят: мягкие роботы теперь съедобны (Фото)
Обновлено 05:29 Сегодня Телеграф gearmix Фото: Твиттер
Группа ученых, увлеченных довольно причудливой, на первый взгляд, идеей создания съедобного робота, наконец, добилась своего. Согласно сообщению журнала New Scientist, исследователи из австрийского университета имени Иоганна Кеплера в городе Линце успешно работают над созданием робототехнического устройства, напоминающего хобот слона, способный сгибаться и захватывать предметы, из съедобного биоразлагаемого желеобразного вещества. Хотя пока вы еще не можете купить себе такого съедобного робота, эта технология может оказать огромное влияние в самых разных сферах, от ветеринарной помощи до детских игрушек.

Основным материалом, из которого состоит робот, является желатин. Кроме того, в его состав входит лимонная кислота, не позволяющая бактериям съесть его, и глицерин, обеспечивающий всему устройству мягкость и эластичность. Сам материал не высыхал на протяжении длительного периода, более года. Согласно материалам исследования, опубликованным на днях в журнале Nature Materials, хобот слона мог сгибаться и распрямляться более 330 тысяч раз, прежде чем начал растрескиваться.

Однако, бактерии, в изобилии обитающие в сточных водах, все же способны легко переварить гель, а это, по мнению авторов статьи в New Scientist, означает, что такие роботы быстро исчезнут без остатка, как только их выбросят в мусор.

На данный момент роботы не могут обходиться без несъедобной электроники и датчиков, поэтому пока ими невозможно перекусить. Но по мере развития этой технологии, как сказал в интервью журналу исследователь Мартин Кальтенбрюннер из института Иоганна Кеплера, вполне вероятно, появится возможность создать совершенно новое поколение детских игрушек.

Из нужного места "растет": инженеры тестируют "третью руку" (Видео)

Для сотрудников публичных зоопарков у ученых тоже есть хорошая новость. Кальтенбрюннер предполагает, что съедобные роботы могут помочь заставить хищников добровольно принимать свои лекарства. Их можно будет изготавливать в виде мелких животных, вполне подходящих на роль жертвы.

Впрочем, пока ученые не сказали, каков на вкус их робот.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Роботы, Желе.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Был под политическим давлением": Глава НБУ Смолий подал заявление об отставке
02 "Табачные монополисты по факту грабят госбюджет": Нардепы от "СН" нанесли визит Игорю Петрашко
03 Цифровое противодействие COVID-19: Украина поддержала Глобальную декларацию
04 Ермак: ОП планирует инициировать закон, запрещающий публикацию прослушки чиновников
05 Восстановление Донбасса: Япония планирует выделить более $4 миллионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Радиация на границе ЕС: Россия пока не ответила на запрос МАГАТЭ
Радиация на границе ЕС: Россия пока не ответила на запрос МАГАТЭ
Отставка Смолия: в G7 призывают не подрывать деятельность НБУ
Отставка Смолия: в G7 призывают не подрывать деятельность НБУ
&quot;Дела Майдана&quot;: ГБР дало ежемесячный отчет
"Дела Майдана": ГБР дало ежемесячный отчет
Рецепт дня: Рыбные зразы с яично-грибной начинкой
Рецепт дня: Рыбные зразы с яично-грибной начинкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь