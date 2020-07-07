С чипом как у Galaxy S9: Samsung готовит новый планшет

Компания Samsung готовит к выходу новый планшет из недорогой линейки Galaxy Tab A. Новинку заметили в базе данных TUV Rheinland и Geekbench

Новинка уже прошла сертификацию TUV Rheinland. Аппарат проходит с номером модели SM-T575. Согласно документам, его оснастят аккумулятором на 5000 мАч.

Кроме этого, данную модель планшета заметили в базе данных теста производительности Geekbench с 4 ГБ оперативной памяти, операционной системой Android 10 и фирменным чипом Exynos 9810.

Это топовый SoC 2018 года. На нём работают смартфоны Galaxy S9, Galaxy Note 9 и Galaxy Note 10 Lite. Чипсет построен по 10-нанометровому техпроцессу LPP и имеет максимальную тактовую частоту 2.9 ГГц. Про производительности он немного уступает Snapdragon 845.

К сожалению, других характеристик и даты анонса новинки пока нет.

Напомним, Samsung сейчас готовится к презентации флагманских планшетов Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+. Их должны показать 5 августа вместе с Galaxy Note 20 и складным смартфоном Galaxy Fold 2.