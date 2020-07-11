Самый популярный фитнес-браслет: победитель Xiaomi

Китайская компания Xiaomi на своей странице в Twitter похвасталась новыми достижениями Xiaomi Mi Band 4.

Производитель сообщил, что 4 модель фитнес-браслета Mi Band стала самой продаваемой в мире.

Такие выводы были сделаны, ссылаясь на результаты аналитической компании Canalys. Во внимание было взят период с 3-го квартала прошлого по 1-й квартал нынешнего года.

WOW! #MiSmartBand4 is the best-selling wearable band in the world! Let Mi know if you are part of the Mi Smart Band family too! #SmartLivingForEveryone pic.twitter.com/2L3ZkSRIcX — Xiaomi (@Xiaomi) July 9, 2020

С такой популярностью фитнес-браслетов не поспоришь, ведь еще первый миллион Mi Band раскупили всего за 9 месяцев. Этот "рекорд" вторая серия фитнес-браслета превзошла - понадобилось всего 2 месяца. Третья серия справилась за 17 дней, а Mi Band 4 разошелся за неделю после старта.

15 июля должен быть представлен - Mi Band 5. Если судить по продажам предыдущих моделей, 5 серия разойдется еще быстрее.