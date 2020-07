Самый популярный фитнес-браслет: победитель Xiaomi

Производитель сообщил, что 4 модель фитнес-браслета Mi Band стала самой продаваемой в мире.

Такие выводы были сделаны, ссылаясь на результаты аналитической компании Canalys. Во внимание было взят период с 3-го квартала прошлого по 1-й квартал нынешнего года.

WOW! #MiSmartBand4 is the best-selling wearable band in the world!

Let Mi know if you are part of the Mi Smart Band family too! #SmartLivingForEveryone pic.twitter.com/2L3ZkSRIcX

— Xiaomi (@Xiaomi) July 9, 2020