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Самый популярный фитнес-браслет: победитель Xiaomi

Самый популярный фитнес-браслет: победитель Xiaomi
11:56 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Китайская компания Xiaomi на своей странице в Twitter похвасталась новыми достижениями Xiaomi Mi Band 4.

Производитель сообщил, что 4 модель фитнес-браслета Mi Band стала самой продаваемой в мире.

Такие выводы были сделаны, ссылаясь на результаты аналитической компании Canalys. Во внимание было взят период с 3-го квартала прошлого по 1-й квартал нынешнего года.

С такой популярностью фитнес-браслетов не поспоришь, ведь еще первый миллион Mi Band раскупили всего за 9 месяцев. Этот "рекорд" вторая серия фитнес-браслета превзошла - понадобилось всего 2 месяца. Третья серия справилась за 17 дней, а Mi Band 4 разошелся за неделю после старта.

Xiaomi Mi Band 5 уже в европейских магазинах: но без некоторых функций

15 июля должен быть представлен - Mi Band 5. Если судить по продажам предыдущих моделей, 5 серия разойдется еще быстрее. 

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Все по теме:

Технологии, Техно, Фитнес-браслет, Xiaomi, Xiaomi Mi Band 4.

Автор:

Телеграф
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