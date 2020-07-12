Скачать
Воскресенье, 12.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Еще в одном регионе ухудшилась ситуация: в Украине семь областей не готовы к ослаблению карантина
Еще в одном регионе ухудшилась ситуация: в Украине семь областей не готовы к ослаблению карантина
Погода на Петра и Павла: на западе грозы, на юге жара до +35°
Погода на Петра и Павла: на западе грозы, на юге жара до +35°
Где смотреть Десна - Шахтер и другие матчи 12 июля
Где смотреть Десна - Шахтер и другие матчи 12 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 июля

Доставайте кошельки: презентация OnePlus Nord будет платной

Доставайте кошельки: презентация OnePlus Nord будет платной
Обновлено 12:00 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания OnePlus подтвердила, что презентация смартфона OnePlus Nord состоится 21 июля и будет она необычной.

Компания решила провести представление новинок в дополненной реальности. Такое решение в принципе можно назвать историческим, ведь ранее такого не была, такая презентация пройдет впервые.

Но не все так просто. За все в жизни нужно платить, и за подобную презентацию тоже - чтобы получить доступ к презентации нужно будет раскошелится. Но не спешите расстраиваться - цена символическая - всего $1.

Приобрести "билетик" можно на сайте Amazon.in. Далее нужно будет скачать и отсканировать полученный от в билете код.

Также "зрители" получают возможность принять участие в лотерее Launch Day и выиграть призы. Тут, увы, придется расстроиться, если вы, конечно не житель Индии, ведь это предложение будет доступно только для них. Видимо из-за того, что в Индии и пройдет презентация.

Тем, кто уже решил приобрести смартфон OnePlus Nord, с 15 июля вы можете сделать предзаказ.

Вероятно выйдут вместе с OnePlus Nord: компания намекнула на свои первые TWS-наушники

Напомним, OnePlus Nord приписывают 6.55-дюймовый AMOLED дисплей с частотой 90 Гц, процессор Snapdragon 765G, поддержку 5G, до 12 ГБ оперативной памяти, основную камеру с четырьмя модулями и аккумулятор на 4300 мАч с 30-ваттной зарядкой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфоны, Технологии, Техно, OnePlus, OnePlus Nord.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нападение на авто Укрпочты: в прокуратуре раскрыли подробности
02 Жена Уилла Смита рассказала, как изменяла мужу
03 Как по состоянию ногтей определить проблемы со здоровьем
04 Пушечный гол Малиновского в ворота Ювентуса (Видео)
05 Петр Яр нокаутировал легендарного чемпиона Жозе Альдо (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Польше стартовал второй тур президентских выборов
В Польше стартовал второй тур президентских выборов
Ситуация на фронте: боевики ранили трех украинских бойцов
Ситуация на фронте: боевики ранили трех украинских бойцов
В Киеве 67 новых случаев коронавируса
В Киеве 67 новых случаев коронавируса
Доставайте кошельки: презентация OnePlus Nord будет платной
Доставайте кошельки: презентация OnePlus Nord будет платной
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь