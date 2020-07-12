Доставайте кошельки: презентация OnePlus Nord будет платной

Компания OnePlus подтвердила, что презентация смартфона OnePlus Nord состоится 21 июля и будет она необычной.

Компания решила провести представление новинок в дополненной реальности. Такое решение в принципе можно назвать историческим, ведь ранее такого не была, такая презентация пройдет впервые.

Но не все так просто. За все в жизни нужно платить, и за подобную презентацию тоже - чтобы получить доступ к презентации нужно будет раскошелится. Но не спешите расстраиваться - цена символическая - всего $1.

Приобрести "билетик" можно на сайте Amazon.in. Далее нужно будет скачать и отсканировать полученный от в билете код.

Также "зрители" получают возможность принять участие в лотерее Launch Day и выиграть призы. Тут, увы, придется расстроиться, если вы, конечно не житель Индии, ведь это предложение будет доступно только для них. Видимо из-за того, что в Индии и пройдет презентация.

Тем, кто уже решил приобрести смартфон OnePlus Nord, с 15 июля вы можете сделать предзаказ.

Напомним, OnePlus Nord приписывают 6.55-дюймовый AMOLED дисплей с частотой 90 Гц, процессор Snapdragon 765G, поддержку 5G, до 12 ГБ оперативной памяти, основную камеру с четырьмя модулями и аккумулятор на 4300 мАч с 30-ваттной зарядкой.