Новинку от Apple придется подождать: iPhone можно будет приобрести позже запланированного

Новую серию iPhone 12 5G запустят, вероятно в сентябре этого года, но все модели поступят в продажу лишь в октябре.

Аналитики полагают, что такое решение Apple вызвано пандемией коронавируса.

Существует также вероятность того, что Apple может повторить свою прошлогоднюю стратегию. Компания может провести презентацию в сентябре и начать продажу одной модели в том же месяце, а также задержать продажу других моделей примерно на месяц.

Apple еще не объявляла, когда будет представлена серия iPhone 12. Обычно производитель анонсирует новые флагманские смартфоны в сентябре и выпускает их в конце того же месяца. Но в 2019 году флагманы немного задержались.

Вероятно, компания Apple выпустит четыре новых iPhone 12 в этом году. Новая серия включает в себя две модели с 5,4-дюймовым и 6,1-дюймовым дисплеем. Кроме того, ожидаются две Pro-модели с 6,1-дюймовым и 6,7-дюймовым дисплеями.

Ожидается, что Apple представит модели с поддержкой сетей связи 4G и 5G. Скорее всего, iPhone 12 и iPhone 12 Max получат поддержку LTE, тогда как iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max смогут работать в 5G-сетях.

Аналитики предсказывают, что новый iPhone (возможно, с цифрой 12 в названии) лишится наушников и зарядного устройства в комплекте.

Добавим, аналитик Минг-Чи Куо предсказывает, что Apple сильно ограничит комплект поставки нового iPhone, который будет представлен осенью 2020 года. Название модели пока неизвестно, но многие эксперты предсказывают, что это будет iPhone 12.

По мнению эксперта, в этом году Apple не только перестанет поставлять в комплекте с iPhone традиционные проводные наушники, но и уберет из стандартного комплекта зарядное устройство.

Минг-Чи Куо утверждает, что в комплекте с новым iPhone будет поставляться только зарядный кабель. А блок питания нужно будет покупать отдельно. Кстати, сам блок станет чуть мощнее (20 Вт), чем тот, с которым сегодня поставляются смартфоны iPhone 11 Pro (18 Вт).

Аналитик считает, что такая экономия позволит Apple компенсировать свои затраты на интеграцию в новый iPhone модуля сотовой связи 5G, а также ряда других решений.