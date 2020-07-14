Скачать
Вторник, 14.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Верховная Рада узаконили игорный бизнес
Верховная Рада узаконили игорный бизнес
В правительстве планируют продлить карантин
В правительстве планируют продлить карантин
Реал обыграл Гранаду на пути к чемпионству (Видео)
Реал обыграл Гранаду на пути к чемпионству (Видео)
Ксения Мишина о "Холостячке": Я смело принимаю этот вызов
Ксения Мишина о "Холостячке": Я смело принимаю этот вызов

Новинку от Apple придется подождать: iPhone можно будет приобрести позже запланированного

Новинку от Apple придется подождать: iPhone можно будет приобрести позже запланированного
14:00 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: Twitter
Новую серию iPhone 12 5G запустят, вероятно в сентябре этого года, но все модели поступят в продажу лишь в октябре.

Аналитики полагают, что такое решение Apple вызвано пандемией коронавируса.

Существует также вероятность того, что Apple может повторить свою прошлогоднюю стратегию. Компания может провести презентацию в сентябре и начать продажу одной модели в том же месяце, а также задержать продажу других моделей примерно на месяц.

Apple еще не объявляла, когда будет представлена серия iPhone 12. Обычно производитель анонсирует новые флагманские смартфоны в сентябре и выпускает их в конце того же месяца. Но в 2019 году флагманы немного задержались.

Обновлять смартфон не стоит: на Xiaomi Mi A3 вышла "поломанная" прошивка

Вероятно, компания Apple выпустит четыре новых iPhone 12 в этом году. Новая серия включает в себя две модели с 5,4-дюймовым и 6,1-дюймовым дисплеем. Кроме того, ожидаются две Pro-модели с 6,1-дюймовым и 6,7-дюймовым дисплеями.

Ожидается, что Apple представит модели с поддержкой сетей связи 4G и 5G. Скорее всего, iPhone 12 и iPhone 12 Max получат поддержку LTE, тогда как iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max смогут работать в 5G-сетях.

Аналитики предсказывают, что новый iPhone (возможно, с цифрой 12 в названии) лишится наушников и зарядного устройства в комплекте.

Добавим, аналитик Минг-Чи Куо предсказывает, что Apple сильно ограничит комплект поставки нового iPhone, который будет представлен осенью 2020 года. Название модели пока неизвестно, но многие эксперты предсказывают, что это будет iPhone 12.

Неутешительные новости: аккумуляторы новых iPhone 12 будут слабее предыдущих моделей

По мнению эксперта, в этом году Apple не только перестанет поставлять в комплекте с iPhone традиционные проводные наушники, но и уберет из стандартного комплекта зарядное устройство.

Минг-Чи Куо утверждает, что в комплекте с новым iPhone будет поставляться только зарядный кабель. А блок питания нужно будет покупать отдельно. Кстати, сам блок станет чуть мощнее (20 Вт), чем тот, с которым сегодня поставляются смартфоны iPhone 11 Pro (18 Вт).

Аналитик считает, что такая экономия позволит Apple компенсировать свои затраты на интеграцию в новый iPhone модуля сотовой связи 5G, а также ряда других решений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Apple, iPhone, Гаджеты, Смартфоны.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Илон Маск избивал Эмбер Херд: новые подробности в деле о разводе Джонни Деппа с актрисой
02 "СН" будет рекомендовать Песчанскую на должность главы АМКУ, а Уруского - на вице-премьера
03 Внеочередное заседание Рады: Арахамия анонсировал рассмотрение законопроекта "Об оборонных закупках"
04 В Украине резко подорожал доллар: свежий курс валют
05 СМИ: на озере Пиру найдено тело Наи Риверы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Холодные ночи и дожди: какой будет погода в ближайшие дни
Холодные ночи и дожди: прогноз погоды на ближайшие дни
В Одессе ужесточили карантин
В Одессе ужесточили карантин
В Кабмине рассматривают возможность обучения детей в две смены
С нового учебного года школьники могут обучаться в две смены
По вселенной &quot;Звездных войн&quot; снимут новый мультфильм
По вселенной "Звездных войн" снимут новый мультфильм
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь