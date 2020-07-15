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"Возьми и иди": в магазинах Amazon умные тележки заменят кассиров

"Возьми и иди": в магазинах Amazon умные тележки заменят кассиров
Обновлено 04:04 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер
В новом продуктовом магазине Amazon в Лос-Анжелесе уже в этом году кассиров заменят "умные продуктовые тележки". Об этом сообщается на сайте компании.

Тележки Dash Carts отслеживают товары, которые покупатель кладет внутрь, а затем автоматически списывает их при снятии сумок с продуктами. 

В тележках используется технология Just Walk Out, которую компания использует в магазинах Amazon Go с 2018 года. Amazon за несколько лет успел освоиться на рынке пищевых продуктов, но теперь, похоже, планирует сделать процесс хождения в магазин еще более комфортным, а также выделиться на фоне других торговых сетей. 

Для использования тележек пользователю необходимо создать учетную запись в Amazon а также иметь смартфон, способный считывать QR-коды.  

В тележки встроены камеры, способные идентифицировать предметы, помещенные внутрь специальных мешков в корзине.

Также устройство имеет встроенную шкалу для взвешивания. Чтобы купить свежие продукты, пользователю придется ввести четырехзначный код товара и количество на дисплее, фиксирующем цену и вес. 

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Dash Cart также может считывать купоны, позволяющие применить скидки к заказу покупателя. 

 Тележка предназначена для небольших и средних покупок, когда человек может выйти из магазина с одним или двумя пакетами.

После выбора товаров и выхода из магазина, компания снимает средства с кредитной карты, связанной с учетной записью Amazon пользователя, и отправляет по электронной почте копию квитанции.

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Все по теме:

Гаджеты, Amazon, Магазины, Dash Carts.

Автор:

Телеграф
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