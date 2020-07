"Возьми и иди": в магазинах Amazon умные тележки заменят кассиров

В новом продуктовом магазине Amazon в Лос-Анжелесе уже в этом году кассиров заменят "умные продуктовые тележки". Об этом сообщается на сайте компании.

Тележки Dash Carts отслеживают товары, которые покупатель кладет внутрь, а затем автоматически списывает их при снятии сумок с продуктами.

В тележках используется технология Just Walk Out, которую компания использует в магазинах Amazon Go с 2018 года. Amazon за несколько лет успел освоиться на рынке пищевых продуктов, но теперь, похоже, планирует сделать процесс хождения в магазин еще более комфортным, а также выделиться на фоне других торговых сетей.

Для использования тележек пользователю необходимо создать учетную запись в Amazon а также иметь смартфон, способный считывать QR-коды.

В тележки встроены камеры, способные идентифицировать предметы, помещенные внутрь специальных мешков в корзине.

Также устройство имеет встроенную шкалу для взвешивания. Чтобы купить свежие продукты, пользователю придется ввести четырехзначный код товара и количество на дисплее, фиксирующем цену и вес.

Dash Cart также может считывать купоны, позволяющие применить скидки к заказу покупателя.

Тележка предназначена для небольших и средних покупок, когда человек может выйти из магазина с одним или двумя пакетами.

После выбора товаров и выхода из магазина, компания снимает средства с кредитной карты, связанной с учетной записью Amazon пользователя, и отправляет по электронной почте копию квитанции.