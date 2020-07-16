Компания Google существенно изменил Gmail

На данный момент обновленный почтовый сервис уже доступен для пользователей G Suite. А когда именно все пользователи увидят обновленный дизайн данного сервиса – информации пока никакой нет.

Google обновил дизайн и добавила несколько интересных функций в свой почтовый клиент Gmail.

Как сообщается в блоге компании Google, изменения коснулись веб-версии и фирменного приложения для Android и iOS.

Что нового

Известно, что почтовый клиент Gmail получил глубокую интеграцию с сервисами Google Meet (групповые звонки), Google Chat (переписка), Google Rooms (групповые сообщения) и Google Docs. Все перечисленные ресурсы будут отображаться именно в нижней панели.

Также сообщается о еще одном нововведение – функция Do Not Disturb (не беспокоить). Данная функция непосредственно будет отключать сообщения сразу во всех сервисах.

Напомним, Twitter подвергся одной из крупнейших хакерских атак в своей истории. Около полуночи с 15 на 16 июля на аккаунтах крупных компаний и знаменитостей с миллионами подписчиков появились записи с предложением отправить любую сумму в биткоинах на указанный счет и получить обратно в два раза больше.