Google тестирует собственный аналог Apple AirDrop для Android-смартфонов

Главный редактор портала XDA-Developers Мишал Рахман (Mishaal Rahman) пишет, что функция Nearby Sharing будет доступна вместе с обновлением до конца августа текущего года. Ее будут поддерживать все устройства под управлением ОС Android версии 6.0 и выше.

Nearby Share - это технология для быстрой передачи файлов между устройствами. С помощью нее можно будет передавать фото, видео, ссылки и т. д. Для этого устройства должны находиться недалеко друг от друга. Подключение происходит через Bluetooth, а уже передача файлов - с помощью Wi-Fi.

Кстати, разработчики XDA Developers протестировали новую функцию еще в январе, запустив ее на смартфонах Google Pixel 2 XL и Google Pixel 4.

Google told OEMs that Nearby Share, Google's AirDrop-like file-sharing service, rolls out to all Android (6.0+) devices in August.

Can't confirm if that's the plan as of now, but this info came from a recent source.

Currently in beta for some users: https://t.co/7GMct2A9kI

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 17, 2020