Полезные улучшения: пользователей YouTube Music порадовали новыми функциями

Компания Google продолжает улучшать свой музыкальный сервис YouTube Music, добавляя в него новые функции.

Приложение YouTube Music продолжают стремительно развивать, дабы сохранить конкуренцию на рынке музыки. В последнем обновлении в приложении появились две новые функции.

Об этом пишет издание XDA-Developers.

Отмечается, что в бесплатную версию приложения решили внедрить два новых вида плейлистов: совместные и вспомогательные.

Что такое совместный плейлист?

Благодаря этой функции можно создать список песен и делиться им с друзьями по ссылке. Те, в свою очередь, могут добавлять в него свои понравившиеся песни.

Такую возможность уже давно имеют другие сервисы, а также в обычная версия приложения YouTube. Ранее в YouTube Music доступ к этой функции имели только пользователи с премиум-подпиской.

Что такое вспомогательный плейлист?

В приложении также появились вспомогательные плейлисты. Они создаются на основе музыкального вкуса пользователей приложения. Например, искусственный интеллект берет в анализ музыку в плейлисте, а затем добавляет к нему похожие треки. Можно создать список без треков. Тогда ИИ будет подбирать песни по названию плейлиста.

Кроме того, очередным новшеством в YouTube Music стала тестовая вкладка Recent activity (недавние действия), где отображаются пополнения библиотеки.