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Полезные улучшения: пользователей YouTube Music порадовали новыми функциями

Полезные улучшения: пользователей YouTube Music порадовали новыми функциями
10:10 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Компания Google продолжает улучшать свой музыкальный сервис YouTube Music, добавляя в него новые функции.

Приложение YouTube Music продолжают стремительно развивать, дабы сохранить конкуренцию на рынке музыки. В последнем обновлении в приложении появились две новые функции.

Об этом пишет издание XDA-Developers.

Отмечается, что в бесплатную версию приложения решили внедрить два новых вида плейлистов: совместные и вспомогательные.

Плейлист YouTube Music

Что такое совместный плейлист?

Благодаря этой функции можно создать список песен и делиться им с друзьями по ссылке. Те, в свою очередь, могут добавлять в него свои понравившиеся песни.

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Такую возможность уже давно имеют другие сервисы, а также в обычная версия приложения YouTube. Ранее в YouTube Music доступ к этой функции имели только пользователи с премиум-подпиской.

Что такое вспомогательный плейлист?

В приложении также появились вспомогательные плейлисты. Они создаются на основе музыкального вкуса пользователей приложения. Например, искусственный интеллект берет в анализ музыку в плейлисте, а затем добавляет к нему похожие треки. Можно создать список без треков. Тогда ИИ будет подбирать песни по названию плейлиста.

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Кроме того, очередным новшеством в YouTube Music стала тестовая вкладка Recent activity (недавние действия), где отображаются пополнения библиотеки. 

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Все по теме:

Приложение, Обновление, Плейлист, YouTube Music.

Автор:

Телеграф
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